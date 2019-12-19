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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из центра виднее

У каждого москвича появится свой центр, куда с 1 января 2020 года он сможет обратиться при малейшем подозрении на опухоль
Российская газета - Неделя № 288(8046)
Новые стандарты лечения рака, о переходе на которые в столице недавно объявил мэр Сергей Собянин, - это не какое-нибудь отдаленное будущее вроде коммунизма, который мы строили, да так и не построили. Вступают они в силу буквально с первых дней нового года. И, уверены городские власти, именно это станет реальным шагом к увеличению уже в ближайшие два-три года продолжительности жизни москвичей до 80 лет. Ведь именно онкология наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями сейчас стоит в первых строках среди причин досрочной смертности москвичей. Мириться и дальше с этим городские власти не намерены. Так что же изменится для жителей столицы в ближайшее время?
В городской онкологической больнице номер 1 уже готовы работать по новым стандартам. Фото: Сергей Михеев/ РГ В городской онкологической больнице номер 1 уже готовы работать по новым стандартам. Фото: Сергей Михеев/ РГ
В городской онкологической больнице номер 1 уже готовы работать по новым стандартам. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Врач рядом

В настоящее время в городе создается шесть многопрофильных онкологических центров, в которых сконцентрируется все необходимое - от диагностики до самых современных видов лечения и последующего диспансерного наблюдения за теми, кто это лечение уже прошел. За каждым из центров будут закреплены жители одного или двух административных округов города (в каком округе какой центр - см. инфографику). Как выяснил корреспондент "РГ", базой центров служат крупные онкологические стационары, которые и сейчас обслуживают горожан. Но если раньше, услышав страшное слово "рак", москвичи метались между лечебными учреждениями - обследование то в одном, то в другом, то в третьем, а то и в четвертом месте, то теперь все можно будет сделать в одних стенах. Полный спектр диагностики, а затем и лечения. Кому-то - операцию, там же при необходимости химиотерапию и, если потребуется, облучение. Игорь Хатьков, главный онколог столицы, так прокомментировал новшество:

- Решение о централизации специализированной медицинской помощи онкобольным абсолютно соответствует существующим в мире тенденциям. Москве это поможет сконцентрировать имеющиеся материальные и интеллектуальные ресурсы. А главное, слияние стационаров с амбулаторными комплексами обеспечит преемственность на всех этапах лечения, что значительно сократит время от постановки диагноза до назначения специализированного лечения. От ранней же диагностики, как известно, во многом зависит успех лечения.

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"И как же это будет выглядеть на практике? - пытаю я главврача онкологической больницы № 1 Всеволода Галкина, клиника которого становится одним из так называемых якорных центров. - Куда идти-то москвичу со своими проблемами, когда закончатся новогодние каникулы?" Идти, оказывается, как и прежде, нужно в свою поликлинику. "Если у врача возникло подозрение на опухоль, которое подкреплено минимальным количеством анализов, взятых в поликлинике, он сам сможет записать жителя Центрального округа на прием к нашему специалисту уже на более углубленное исследование, - рассказал Всеволод Галкин. - Расписание наших врачей уже доступно в системе ЕМИАС для всех поликлиник ЦАО, которые вошли в состав нашего центра. Впрочем, если пациент захочет выбрать доктора сам, сделать это ему ничто не помешает. Он может прийти и записаться лично - для этого создана регистратура. Работает колл-центр - можно записаться и по телефону".

Дальше каждый шаг пациента и врачей, в поле зрения которых он попал, прописан в утвержденной департаментом здравоохранения Москвы маршрутизации. Итак, поликлинике в этом листе отводится на онконастороженность, то есть на то, чтобы не пропустить злокачественное новообразование, 5 дней. За следующие 10 дней уже центр обязан поставить точный диагноз. Еще 3 дня - на проведение научного консилиума. Лучшие специалисты центра будут решать, что же делать с находкой. Пациент в этом совете принимает самое непосредственное участие. Сегодня медики убеждены: человек обязан знать все, что касается его здоровья, и понимать, что может сделать лично он в борьбе за него. Следующие 7 дней - подготовка к лечению. Далее - само лечение, тут срок определить трудно, ибо каждый человек индивидуален. Итого максимум времени, которое может пройти от визита к врачу до начала лечения, 25 дней! Ну и последнее - контроль за результатами лечения. Он может вестись годами, и, если это действительно так, то можно говорить об успехе лечения. Пятилетняя выживаемость, при которой говорят о полном излечении больных раком, в столице с 2010 года выросла на 30%, и московская медицина этим имеет право гордиться.

Фото: iStock
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Готовы ли эти так называемые центры к работке в рамках такого жесткого графика? "Готовы, - заверил Всеволод Галкин. - С поликлиниками мы работаем в тесном взаимодействии. Разворачиваем сейчас, как и все другие центры в городе, мощную патоморфологическую лабораторию. Оборудование, которое получаем, - иммуностейнеры, секвенаторы и другое - суперсовременное. Оно способно максимально точно определить вид опухоли, что поможет правильно поставить диагноз и назначить терапию именно для этих клеток опухоли.

Стационар у этой больницы тоже суперсовременный. Недавно на Загородном шоссе открылся новый семиэтажный корпус. С великолепно оборудованным операционным блоком, комфортом для пациентов - 180 коек в одно-трехместных палатах с санузлами и душами, хорошей мебелью. Старый корпус идет под капремонт - там разместятся тоже современные отделения химиотерапии и хирургии еще на 220 коек. В других создаваемых центрах стройки еще впереди. В частности, горбольница № 40 получит новый центр лучевой терапии в 2022 году, а больница № 57 имени Плетнева и Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова - в 2023-м. Для них же планируется построить онкодиспансеры для наблюдения за больными, прошедшими курс лечения.

Таблетки от города

Все, что делается в Москве сейчас, - важный, но уже не первый шаг в борьбе с онкологией. Еще в марте городские власти выделили в пять раз больше денег из бюджета на закупку лекарств для лечения онкозаболеваний. И теперь москвичи получают лучшую в наши дни терапию - таргетными и иммунными препаратами. Особенность этих лекарств в том, что они целенаправленно действуют на поражение именно раковых клеток, не разрушая при этом здоровые, как происходило при старой химиотерапии. Новейшими лекарствами в городе, говорят главные врачи, обеспечено вдвое больше больных, чем получали москвичи прежде бесплатно по системе ОМС. Но еще важнее другое: медики имеют их в достатке для лечения всех больных с шестью наиболее распространенными видами рака - молочной железы, предстательной железы, почки, ободочной и прямой кишки (колоректальным раком), бронхов (легкого), меланомой. Этими разновидностями злокачественных новообразований, по оценке экспертов, страдают 80 процентов пациентов.

А с нового года, заявил недавно Сергей Собянин, такие препараты будут получать и пациенты еще с четырьмя локализациями рака: мочевого пузыря, яичников, желудка, а также опухолями головы и шеи.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Любовь Проценко
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