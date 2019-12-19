Новые стандарты лечения рака, о переходе на которые в столице недавно объявил мэр Сергей Собянин, - это не какое-нибудь отдаленное будущее вроде коммунизма, который мы строили, да так и не построили. Вступают они в силу буквально с первых дней нового года. И, уверены городские власти, именно это станет реальным шагом к увеличению уже в ближайшие два-три года продолжительности жизни москвичей до 80 лет. Ведь именно онкология наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями сейчас стоит в первых строках среди причин досрочной смертности москвичей. Мириться и дальше с этим городские власти не намерены. Так что же изменится для жителей столицы в ближайшее время?

Врач рядом

В настоящее время в городе создается шесть многопрофильных онкологических центров, в которых сконцентрируется все необходимое - от диагностики до самых современных видов лечения и последующего диспансерного наблюдения за теми, кто это лечение уже прошел. За каждым из центров будут закреплены жители одного или двух административных округов города (в каком округе какой центр - см. инфографику). Как выяснил корреспондент "РГ", базой центров служат крупные онкологические стационары, которые и сейчас обслуживают горожан. Но если раньше, услышав страшное слово "рак", москвичи метались между лечебными учреждениями - обследование то в одном, то в другом, то в третьем, а то и в четвертом месте, то теперь все можно будет сделать в одних стенах. Полный спектр диагностики, а затем и лечения. Кому-то - операцию, там же при необходимости химиотерапию и, если потребуется, облучение. Игорь Хатьков, главный онколог столицы, так прокомментировал новшество:

- Решение о централизации специализированной медицинской помощи онкобольным абсолютно соответствует существующим в мире тенденциям. Москве это поможет сконцентрировать имеющиеся материальные и интеллектуальные ресурсы. А главное, слияние стационаров с амбулаторными комплексами обеспечит преемственность на всех этапах лечения, что значительно сократит время от постановки диагноза до назначения специализированного лечения. От ранней же диагностики, как известно, во многом зависит успех лечения.

"И как же это будет выглядеть на практике? - пытаю я главврача онкологической больницы № 1 Всеволода Галкина, клиника которого становится одним из так называемых якорных центров. - Куда идти-то москвичу со своими проблемами, когда закончатся новогодние каникулы?" Идти, оказывается, как и прежде, нужно в свою поликлинику. "Если у врача возникло подозрение на опухоль, которое подкреплено минимальным количеством анализов, взятых в поликлинике, он сам сможет записать жителя Центрального округа на прием к нашему специалисту уже на более углубленное исследование, - рассказал Всеволод Галкин. - Расписание наших врачей уже доступно в системе ЕМИАС для всех поликлиник ЦАО, которые вошли в состав нашего центра. Впрочем, если пациент захочет выбрать доктора сам, сделать это ему ничто не помешает. Он может прийти и записаться лично - для этого создана регистратура. Работает колл-центр - можно записаться и по телефону".

Дальше каждый шаг пациента и врачей, в поле зрения которых он попал, прописан в утвержденной департаментом здравоохранения Москвы маршрутизации. Итак, поликлинике в этом листе отводится на онконастороженность, то есть на то, чтобы не пропустить злокачественное новообразование, 5 дней. За следующие 10 дней уже центр обязан поставить точный диагноз. Еще 3 дня - на проведение научного консилиума. Лучшие специалисты центра будут решать, что же делать с находкой. Пациент в этом совете принимает самое непосредственное участие. Сегодня медики убеждены: человек обязан знать все, что касается его здоровья, и понимать, что может сделать лично он в борьбе за него. Следующие 7 дней - подготовка к лечению. Далее - само лечение, тут срок определить трудно, ибо каждый человек индивидуален. Итого максимум времени, которое может пройти от визита к врачу до начала лечения, 25 дней! Ну и последнее - контроль за результатами лечения. Он может вестись годами, и, если это действительно так, то можно говорить об успехе лечения. Пятилетняя выживаемость, при которой говорят о полном излечении больных раком, в столице с 2010 года выросла на 30%, и московская медицина этим имеет право гордиться.

Готовы ли эти так называемые центры к работке в рамках такого жесткого графика? "Готовы, - заверил Всеволод Галкин. - С поликлиниками мы работаем в тесном взаимодействии. Разворачиваем сейчас, как и все другие центры в городе, мощную патоморфологическую лабораторию. Оборудование, которое получаем, - иммуностейнеры, секвенаторы и другое - суперсовременное. Оно способно максимально точно определить вид опухоли, что поможет правильно поставить диагноз и назначить терапию именно для этих клеток опухоли.

Стационар у этой больницы тоже суперсовременный. Недавно на Загородном шоссе открылся новый семиэтажный корпус. С великолепно оборудованным операционным блоком, комфортом для пациентов - 180 коек в одно-трехместных палатах с санузлами и душами, хорошей мебелью. Старый корпус идет под капремонт - там разместятся тоже современные отделения химиотерапии и хирургии еще на 220 коек. В других создаваемых центрах стройки еще впереди. В частности, горбольница № 40 получит новый центр лучевой терапии в 2022 году, а больница № 57 имени Плетнева и Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова - в 2023-м. Для них же планируется построить онкодиспансеры для наблюдения за больными, прошедшими курс лечения.

Таблетки от города

Все, что делается в Москве сейчас, - важный, но уже не первый шаг в борьбе с онкологией. Еще в марте городские власти выделили в пять раз больше денег из бюджета на закупку лекарств для лечения онкозаболеваний. И теперь москвичи получают лучшую в наши дни терапию - таргетными и иммунными препаратами. Особенность этих лекарств в том, что они целенаправленно действуют на поражение именно раковых клеток, не разрушая при этом здоровые, как происходило при старой химиотерапии. Новейшими лекарствами в городе, говорят главные врачи, обеспечено вдвое больше больных, чем получали москвичи прежде бесплатно по системе ОМС. Но еще важнее другое: медики имеют их в достатке для лечения всех больных с шестью наиболее распространенными видами рака - молочной железы, предстательной железы, почки, ободочной и прямой кишки (колоректальным раком), бронхов (легкого), меланомой. Этими разновидностями злокачественных новообразований, по оценке экспертов, страдают 80 процентов пациентов.

А с нового года, заявил недавно Сергей Собянин, такие препараты будут получать и пациенты еще с четырьмя локализациями рака: мочевого пузыря, яичников, желудка, а также опухолями головы и шеи.