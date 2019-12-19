В 2020 году во всех спальных районах столицы появится совершенно новый формат досуга - клубы для пожилых людей под названием "Мой социальный центр". Это не реплика центров социального обслуживания, куда горожане приходят подать заявку на пособие или получить социальную карту. И к проекту "Московское долголетие" клубные центры тоже не имеют прямого отношения, разве что и его участникам там будут рады. На Сущевке и Таганке центры уже принимают гостей, а до конца года они откроются еще в трех районах.

Возраст - это всего лишь цифра

Не успел оглянуться, а седина покрыла виски, и вот ты уже в статусе пенсионера. К счастью, в Москве важно не сколько тебе лет, а на сколько ты себя ощущаешь. Недаром в столице от многих можно услышать, что возраст - это всего лишь цифра. Подтверждение тому - проект "Московское долголетие", который объединил уже 200 тысяч пенсионеров. Но на этом столичные власти решили не останавливаться. И пока "долголеты" ходят со скандинавскими палками в походы, катаются на коньках и лыжах, их ровесники не скучают и дома, а собираются в творческих клубах, чтобы попеть старые песни, сходить на вечеринку или вместе с соседями испечь пирог. "Мой социальный центр" - это место встречи для всех, кто старше 55 и кому нужен клуб по самым разным интересам.

В каждом таком центре есть биллиардный клуб, аэрохоккей, настольный теннис и футбол. Из спортивного - зумба, йога, пилатес, цигун, для учебы - компьютерные курсы и иностранные языки. Занятия проводят профессионалы, но по желанию могут подключиться и сами резиденты клуба. Например, на Таганке местный полиглот со знанием 24 иностранных языков дает языковые уроки по испанскому и турецкому. "Тихая гостиная" в центрах, где обычно устраивают творческие чтения, трансформируется и легко превращается в танцпол, на котором пенсионеры пляшут бачату! Более спокойные вечера посвящают русскому романсу с приглашенными музыкантами. Словом, развлечения на любой вкус, и чтобы повеселиться, вовсе не обязательно быть пенсионером. По выходным в центры москвичи приходят целыми семьями. Дедушки с внуками играют в шахматы, бабушки с дочками учатся вязать теплые шарфы. Даже день рождения можно отметить в "Моем социальном центре".

Бабушки собираются вместе и, постукивая спицами, вяжут шарфы и варежки внукам. Фото: Сергей Михеев

Душе поможет Айболит

В пятницу вечером "РГ" решила заглянуть на огонек в центр на Таганке. В велком-зоне гостей встречали дружелюбные администраторы. Показали, налево - уютная "Тихая гостиная" с книжными стеллажами, диванами и креслами. Красивые мужчины в костюмах и женщины с элегантными прическами склонились над сборниками у настольных ламп. "Это собрание поэтического клуба", - тихонько пояснили девушки. И тут встала дама и начала декламировать знакомые из детства шуточные строки. Неужели Маршак? Ее сосед следом прочел "Мойдодыр" Чуковского. Совсем в детство, что ли, впали деды и бабушки?

"Не удивляйтесь, сегодня мы говорим о детских писателях. Знаете, приятно в нашем возрасте поребячиться, вспомнить школу", - заметив недоумение на наших лицах, пояснила 68-летняя Татьяна Дмитриевна Давыдова. Она для этой поэтической встречи подготовила биографию Агнии Барто и готова была ответить на любые вопросы о творчестве поэтессы. "Наш клуб собирается каждую неделю, в следующий раз будем читать стихи о зиме", - рассказала Татьяна Дмитриевна. Об этом арт-клубе она узнала всего месяц назад и сразу стала завсегдатаем. Не пропускает и встреч с экспертами. Например, специалист по финансовой грамотности оказался, по ее мнению, очень кстати - желающих обдурить пожилых людей в городе немало. "Зачем сидеть дома, если есть возможность расширить круг общения, разнообразить досуг? Здесь мы словно снова оживаем и расцветаем", - говорит пенсионерка. Даже ее дочь, которой исполнилось недавно 50, стала приходить в клуб на зумбу.

Ничего необычного: мэр Москвы Сергей Собянин играет в бильярд в центре на Сущевке. Фото: Сергей Михеев

Театр на Таганке

Чем занимаются студенты в двадцать лет? Устраивают вечеринки, собираются на турниры по настольному теннису, ходят в кино. Московские пенсионеры занимаются тем же самым. Надевают лучшие рубашки с галстуками, платья и идут ставить пьесу, которую читали 40 лет назад. А еще - смотреть любимый фильм, вспоминая, как впервые его увидели полвека назад. Раисе Ивановне Косенковой на днях исполняется 80 лет, а она, как и в 30, собирает вокруг себя народ. "Мы всю жизнь работали и вот, наконец, выдохнули, появилось время для себя. Каждый может делать то, что нравится. Я создала театральный клуб, в котором мы хотим поставить пьесу "Про Федота-стрельца, удалого молодца" Леонида Филатова", - поделилась Раиса Ивановна.

Центр на Таганке напоминает антикафе, только для людей старшего возраста. По словам его руководителя Даниила Толмачева, каждый район Москвы уникален, и не случайно здесь столько театралов - вокруг же полно театров. "К нам в центр ходят местные жители, которые лично были знакомы с Владимиром Высоцким. Они решили создать клуб памяти, где расскажут москвичам о творчестве барда", - рассказывает Толмачев. На днях здесь откроется и клуб садоводов. Договорились обсуждать не "закатки" на зиму - любой рецепт можно найти в интернете. Гораздо важнее друг другу помогать разобраться, к примеру, с межеванием дачного участка, кадастром. Да мало ли имущественных проблем в наши дни! "Наши члены клуба и своим опытом поделятся, и юристов знакомых готовы пригласить", - продолжает Толмачев.

Еще здесь решили открыть клуб лидеров. Он объединит наиболее активных жителей Таганки, которые смогут заняться важными проблемами всего района. Или, скажем, просто поможет дому, где никто не знает друг друга, организовать дворовый праздник. А еще в будущем году - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кому же, как не пенсионерам, присмотреть за тем, чтобы не остался забыт на этом празднике ни один фронтовик и труженик тыла?

Справка "РГ"

Ждем открытия

До конца 2019 года "Мой социальный центр" откроется в Южном Бутове, Преображенском и Сокольниках, а в 2020-м - в каждом столичном округе.