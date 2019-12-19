Грибоедовский ЗАГС по выходным будет работать круглосуточно

Москва уже давно предлагает экзотические площадки для регистрации брака, а теперь влюбленные смогут устроить главную церемонию еще и ночью. Регистрировать браки под луной с субботы на воскресение начнет Дворец бракосочетания №1 с 21 декабря. Кроме этого, в новом году преобразятся работники всех ЗАГСов. О нововведениях рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дворец бракосочетания №1 уже перешел на семидневный режим работы без выходных, но столичные власти решили этим не ограничиваться и сделали его первым дворцом бракосочетания в стране, который с субботы на воскресение будет работать круглосуточно. "Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1. Кроме того, в выходные дни традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест", - сказала Анастасия Ракова.

Грибоедовский ЗАГС будет открыт с 09:00 субботы до 18:00 воскресенья, рассказала журналистам начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

В новом году во всех столичных ЗАГСах кардинально изменится образ ведущих торжественных церемоний - для них введут дресс-код. На смену скучной деловой одежде придут элегантные и интересные платья-футляры цвета чайной розы, сшитые специально для торжеств. "Платья будут изготавливаться индивидуально для каждой ведущей по фигуре. В течение следующего года мы переоденем всех сотрудников. Кстати, месяц назад мы запустили проект "Преображение", в котором сотрудники ЗАГСов занимаются своим здоровьем, для них разрабатывается специальное меню питания, физические упражнения. В проекте для наших сотрудников доступны рецепты красоты. Мы хотим чтобы влюбленные, приходя к нам, видели красивую картинку, опрятных ведущих церемоний", - рассказала "РГ" Елена Ефремова.

Еще одно нововведение - мобильная фотовыставка "Адреса счастья". Она поможет молодым людям выбрать для себя одну из 30 выездных площадок. Выставка будет работать в отделах ЗАГС в течение следующего года. Будущие молодожены смогут увидеть интерьеры площадок для заключения брака и узнать, как проходит регистрация, например, в атмосфере храма Христа Спасителя, или стадиона "Спартак". Выездные площадки, кстати, пользуются большой популярностью - с мая на них прошло уже больше шести тысяч торжественных церемоний. Всего с начала 2011 года в столице поженились более 76 тысяч пар.