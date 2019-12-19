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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Химки" дома сыграют с "Жальгирисом" в баскетбольной Евролиге

Текст: Илья Трисвятский

В пятницу, 20 декабря, подмосковные "Химки" у себя дома на "Арене Мытищи" в рамках 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги примут литовский "Жальгирис". Подопечные Римаса Куртинайтиса сразятся с командой, в которой их главный тренер провел лучшие годы карьеры игрока.

"Химки" подошли к этому матчу, находясь в зоне попадания плей-офф, то есть в восьмерке сильнейших среди 18 участников Евролиги, и с балансом побед и поражений 7-7. У "Жальгириса" три выигрыша и 11 неудач, что до начала тура означало предпоследнее место. Но в четверг питерский "Зенит" на выезде одолел турецкий "Фенербахче" (84:81), ушел с нижней строчки таблицы, так что "Жальгирис" в случае поражения в Мытищах может оказаться в незавидной роли аутсайдера.

Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
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Статистика встреч "Химок" и "Жальгириса" в клубном чемпионате континента безоговорочно говорит в пользу подмосковных баскетболистов - 7 побед в 8 проведенных матчах, причем дома наша команда за четыре раза ни разу не проиграла. Если говорить о прошлом сезоне, то в гостях химчане вырвали победу с минимальной разницей в счете (84:83), а во втором круге дома взяли верх более уверенно - 74:64.

"Жальгирис", руководимый известным в прошлом игроком Шарунасом Ясикявичюсом, довольно бодро начал нынешний чемпионат Евролиги - три победы в шести матчах. А затем последовала незакрытая пока серия поражений, которая на данный момент насчитывает восемь (!) игр.

Несмотря на все нынешние проблемы "Жальгириса", рулевой БК "Химки" Римас Куртинайтис очень высокого мнения о главной команде своей молодости:

- "Жальгирис" - хорошо организованный игровой коллектив. Здесь парни сражаются все 40 минут чистого времени, независимо от результата. На данный момент они не занимают высокого места в турнирной таблице, но это опасная команда. В Евролиге немало матчей "Жальгирисом" проиграно с минимальной разницей в счете. Каунасцы опасны как дома, так и на выезде, так как игроки выкладываются на полную. Наш матч точно будет непростым. В хорошо сбалансированной команде соперника игроки создают хорошие ситуации, но им просто не хватает пока удачи. Наши гости хороши в обороне, каждый борется за себя и за команду. Выделю у них не отдельных баскетболистов, а общий дух. Это и есть главное качество "Жальгириса".

Матч "Химки" - "Жальгирис" будет показан в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ". Сама игра стартует в 20.00, но трансляция начнется в 19.30, так как запланированы подробное получасовое превью и работа экспертов из студии на "Арене Мытищи".

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