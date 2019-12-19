Как изменятся в столице цены на транспорт и ЖКХ в 2020 году?

Стоимость проезда в общественном транспорте в столице повысят с 1 февраля 2020 года. А с 1 июля запланирована индексация платы за коммуналку. По заявлению столичных властей, рост тарифов сохранится в пределах инфляции.

Выгодный безлимит

Начнем с хорошей новости. Цену на популярные у москвичей безлимитные проездные на все виды транспорта, включая Московские центральные диаметры, повышать не будут. Стоимость суточного проездного по-прежнему составит 230 рублей, проездного на трое суток - 438 рублей, на 30 дней - 2170, на 90 дней - 5420, на год - 19 500 рублей. Останутся неизменными и тарифы на безлимитки, включающие зону "Пригород" МЦД: сутки - 285 рублей, трое суток - 545, 30 дней - 2570, 90 дней - 6940, год - 24 450 рублей.

Эксперты заморозку тарифов оценили положительно, отметив, что такая мера поспособствует росту популярности диаметров. "Магистральный рельсовый транспорт останется самым выгодным предложением для москвичей, что создаст дополнительные стимулы для увеличения пассажиропотока по Московским центральным диаметрам, который к 2021 году должен достичь 220 млн пассажиров в год. Еже­дневные поездки на общественном транспорте становятся не только удобнее с точки зрения скорости перемещения, но и существенно дешевле", - говорит директор Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ (МИИТ) Олег Покусаев. По словам специалиста, городу удается снижать транспортные затраты за счет контрактов жизненного цикла и открытия новых инжиниринговых центров.

Не выше инфляции

Стоимость остальных билетов вырастет незначительно. В среднем за год - на 3%, в то время как уровень инфляции прогнозируется 3,7%. Так, цена одной поездки по билету "Единый" подрастет на 2 рубля - с 55 до 57. Билет на две поездки будет стоить 114 вместо 110 рублей, на 60 поездок - 1970 рублей вместо 1900. А бумажный билет на календарный месяц (не более 70 поездок) - 2900 вместо 2770 рублей. Разовая поездка на метро, МЦК, МЦД в "Центральной" зоне и на наземном городском транспорте по "Тройке" составит 40 рублей вместо 38 по "Кошельку" и 62 рубля вместо 59 по тарифу "90 минут".

Цена проезда при оплате банковской картой увеличится на 2 рубля - с 42 до 44 рублей. Поездка на тех же видах транспорта с учетом использования зоны "Пригород" МЦД составит по "Тройке" 47 рублей вместо 45, а при оплате банковской картой - 51 рубль вместо 49. На столько же подорожают и билеты ТАТ - их стоимость составит 47 рублей вместо 45. Безлимитный ТАТ на 30 дней подорожает на 40 рублей - до 1180. Проезд на пригородном железнодорожном транспорте внутри Москвы станет дороже на рубль (37 рублей вместо 36), также подрастет и одна зона за пределами столицы - до 24 рублей.

Льготный проездной для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на месяц на "наземку" будет стоить 265 рублей (сейчас на 5 рублей дешевле), на три месяца - 795 рублей (станет дороже на 15 рублей). Цена месячного проездного на метро, МЦК и МЦД составит 405 рублей вместо 395, на три месяца - 1215 рублей вместо 1185. "С позиции пассажиров, которые ездят часто, изменения минимальны: цена "Тройки" на все виды транспорта на 30-90-365 дней остается прежней. Цена того же билета на 60 поездок возрастает строго в пределах годовой инфляции - на 3,68%. Все заявленные тарифы остаются в пределах здравого экономического смысла и вряд ли нанесут серьезный ущерб потребителям транспортных услуг", - считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

До лета не растут

Традиционно в 2020 году изменится и размер платы за жилищно-коммунальные услуги. Так, с 1 января ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 5%, а минимальный размер взноса на капремонт увеличится на 3,7% - с 18,19 руб. за кв. м до 18,86 руб. за кв. м. А вот корректировка тарифов на газ, воду, теплоснабжение и теплоотведение произойдет позже - с 1 июля. В среднем их проиндексируют на 3,7%, то есть в пределах уровня инфляции. Напомню, с 1 января этого года тарифы выросли в среднем на 1,7%. Тогда их рост произошел впервые с 2017 года. Он был обусловлен инфляцией и увеличением ставки НДС с 18% до 20%. 1 июля тарифы были проиндексированы еще раз - на 2,4%.

Кому положены льготы на оплату ЖКХ

В 2020-м в полном объеме сохранятся все действующие льготы и меры социальной поддержки. В 2019 году на их обеспечение в бюджете Москвы было предусмотрено 47,4 млрд рублей, в следующем будет выделено столько же средств.

Всего в столице более 50 категорий льготников, которым положена скидка при оплате ЖКУ. В каких-то случаях она распространяется только на квадратные метры по социальной норме, в других - охватывает отдельные виды платежей. Пенсионеры старше 70 лет, например, платят только половину платы за капремонт, а пенсионеры старше 80 лет вообще освобождены от этих сборов.

Специальные выплаты положены и тем, кому непросто тянуть коммуналку. По московским законам семья не должна отдавать за нее больше 10% совокупного дохода. То есть если семья из двух человек зарабатывает в месяц 70 тысяч рублей, а за ЖКУ платит 8 тысяч, то это уже повод обратиться за субсидией. Город вернет разницу - в данном случае 1 тысячу рублей. Всего такую субсидию сейчас получают около миллиона жителей Москвы.

Максимальный размер дохода, дающий право на такую помощь, тоже фиксирован. Он может даже превышать 300 тысяч рублей - правда, если семья состоит из 9-10 человек. Подробно узнать, как оформить субсидию и льготы на коммуналку, какие для этого собрать документы, можно на сайте Городского центра жилищных субсидий по адресу http://www.subsident.ru. Всего же по итогам 9 месяцев 2019 года субсидии по оплате ЖКУ получили 639,6 тысячи московских семей - это более трех с половиной миллионов человек.

Кстати

От одного до трех

Если раньше срок льготного парковочного разрешения для многодетных семей ограничивался одним годом, то летом 2019-го его действие продлили до трех лет. Оно дает право на ежедневную и круглосуточную бесплатную парковку в пределах всей зоны платных городских стоянок.