Лавров: Россия и Япония обсудят сближение позиций по мирному договору

Заместители министров иностранных дел России и Японии подробно обсудят, как можно сблизить позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора. Об этом рассказал 19 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги, находящимся в российской столице с визитом.

"Мы исходим из безальтернативности поиска таких договоренностей, которые отвечали бы интересам обеих стран, были бы поддержаны и приняты народами и парламентами России и Японии", - отметил Лавров.

Также он сказал, что "сегодняшняя дискуссия еще раз показала, что путь в этом направлении может быть только один, и об этом говорили наши лидеры,. Это - идти к цели через подъем отношений, через их вывод на качественно новый уровень, через комплексное развитие российско-японских связей во всех областях, включая экономику, инвестиции, гуманитарные контакты, вопросы безопасности и, конечно же, позиции на международной арене".

Также глава российского МИД напомнил, что есть четкие указания лидеров России и Японии "ускорить работу над мирным договором на базе декларации 1956 года, которая, как известно, является неотъемлемой частью международно-правового закрепления итогов Второй мировой войны".

Помимо этого, стороны обсудили на встрече проблемы в отношениях двух стран, например освобождение японских рыбаков, задержанных ранее российскими пограничниками за браконьерский промысел в Охотском море, и сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом.

"Мы договорились продолжать сотрудничество с участием России, Японии и структур ООН по укреплению антинаркотического потенциала Афганистана и государств Центральной Азии. Договорились перенести полезный опыт антинаркотического сотрудничества на сферу борьбы с терроризмом", рассказал Лавров.

В конце декабря пройдут российско-японские учения в Аденском заливе по борьбе с пиратами. Также стороны обновили соглашения между двумя странами о предотвращении инцидентов на море и в воздухе. В ходе переговоров была затронута и тема азиатского сегмента ПРО США, в котором принимает участие и Япония.

Нынешний визит министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги - первый после его назначения на этот пост минувшей осенью. Ранее Лавров и Мотэги провели краткую встречу в Нагое во время визита Лаврова в Японию в ноябре.