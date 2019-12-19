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19.12.2019 16:07
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Лавров: Россия и Япония обсудят сближение позиций по мирному договору

Текст: Константин Волков
Заместители министров иностранных дел России и Японии подробно обсудят, как можно сблизить позиции Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора. Об этом рассказал 19 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги, находящимся в российской столице с визитом.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Мы исходим из безальтернативности поиска таких договоренностей, которые отвечали бы интересам обеих стран, были бы поддержаны и приняты народами и парламентами России и Японии", - отметил Лавров.

Также он сказал, что "сегодняшняя дискуссия еще раз показала, что путь в этом направлении может быть только один, и об этом говорили наши лидеры,. Это - идти к цели через подъем отношений, через их вывод на качественно новый уровень, через комплексное развитие российско-японских связей во всех областях, включая экономику, инвестиции, гуманитарные контакты, вопросы безопасности и, конечно же, позиции на международной арене".

Фото: Ю. Левянт / РИА Новости www.ria.ru
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Также глава российского МИД напомнил, что есть четкие указания лидеров России и Японии "ускорить работу над мирным договором на базе декларации 1956 года, которая, как известно, является неотъемлемой частью международно-правового закрепления итогов Второй мировой войны".

Помимо этого, стороны обсудили на встрече проблемы в отношениях двух стран, например освобождение японских рыбаков, задержанных ранее российскими пограничниками за браконьерский промысел в Охотском море, и сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом.

"Мы договорились продолжать сотрудничество с участием России, Японии и структур ООН по укреплению антинаркотического потенциала Афганистана и государств Центральной Азии. Договорились перенести полезный опыт антинаркотического сотрудничества на сферу борьбы с терроризмом", рассказал Лавров.

Фото: Предоставлено JNTO
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В конце декабря пройдут российско-японские учения в Аденском заливе по борьбе с пиратами. Также стороны обновили соглашения между двумя странами о предотвращении инцидентов на море и в воздухе. В ходе переговоров была затронута и тема азиатского сегмента ПРО США, в котором принимает участие и Япония.

Нынешний визит министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги - первый после его назначения на этот пост минувшей осенью. Ранее Лавров и Мотэги провели краткую встречу в Нагое во время визита Лаврова в Японию в ноябре.

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