Московский зоопарк 31 декабря изменит режим работы

Столичный зоопарк в канун нового года изменит режим работы. Как сообщает зоосад на своем сайте, в праздничные дни он продолжит работать без выходных дней, однако режим работы в некоторые дни изменится.

Так, 31 декабря зоопарк закроется на час раньше, то есть в 16:00, а побывать у больших панд можно с 9:00 до 15:00.

А с 1 по 8 января зоопарк открыт для посещения с 9:00 до 17:00. Кассы будут работать с 9:00 до 16:00. Как сообщает сайт, в новогодние праздники зоопарк приготовил большую развлекательную программу: здесь запланированы три спектакля "Как Смелый заяц спас Новый год", "Подарок для Деда Мороза" и "Новый год в Подводном царстве". Все представления рассчитаны на зрителей в возрасте от 3 лет. Их главными действующими лицами наравне с Дедом Морозом и Снегурочкой будут животные, содержащиеся в зоопарке. Все елки пройдут в пространстве "Зоодепо" на новой территории. Средства, полученные от продажи билетов, будут переданы на содержание спасенных и конфискованных животных.

Также посетителей ждут квесты, познавательные лекции и мастер-классы, специальные экскурсионные маршруты. Интерактивная часть специальной программы зоопарка - "Новогоднее приключение с Маэстро лемуром". Ее участники узнают, как правильно готовиться к Новому году, и окунутся в атмосферу настоящей сказки вместе с находчивым Лемуром, Красной Шапочкой, Мэри Поппинс, Морозко и другими вымышленными персонажами.

Все каникулы в зоопарке будет работать Волшебная почта Деда Мороза. Почтовый ящик поставлен на старой территории возле Дома Клюева. Письма можно отправить со среды по воскресенье с 10:00 до 16:00.