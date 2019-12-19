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19.12.2019 01:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

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Музеи в праздники будут бесплатными
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 286(8044)
Музеи, подведомственные столичному департаменту культуры, пять из восьми праздничных дней будут работать бесплатно. Москвичи и туристы смогут увидеть там и постоянные экспозиции, и временные выставки.

Как сообщили "РГ" в "Мосгортуре", большинство музеев устроят выходные 30 и 31 декабря, 1, 6 и 7 января. Поэтому желающих побывать в них приглашают 2, 3, 4, 5 и 8 января. В эти дни плату за вход отменят 84 музея и выставочных зала. Работать они будут в обычные часы, но лучше уточнить по телефону. "В городских музеях можно увидеть множество выставок, часть из которых посвящена Новому году и Рождеству, - рассказала гендиректор "Мосгортура" Инна Голубева. - Бесплатный билет нужно получить в кассе". В праздничном списке - Музей Москвы, Музей современного искусства, Дом Гоголя, Музей космонавтики, Музей Булгакова, Дарвиновский музей... В этом же перечне - музеи, открывшиеся в этом году после обновления экспозиции. Это Музей-квартира Ивана Сытина, Музей-панорама "Бородинская битва", Дом русского зарубежья, Музей Владимира Высоцкого.

Фото: Александр Корольков/РГ
В Москве началось "Путешествие в Рождество"

Некоторые площадки готовят новогодние выставки. В музее-заповеднике "Царицыно" расскажут, что дарили друг другу на праздники несколько поколений царской семьи Романовых. Посетители Дворца царя Алексея Михайловича узнают, как жители дореволюционной России украшали новогодние елки, увидят старые открытки, игрушки и подарки. Продолжат на каникулах принимать гостей и временные выставки. Музей Москвы познакомит с историей столичного текстиля, а Новый Манеж приоткроет страницы из многовековой жизни российского театра.

Большинство музеев устроят выходные 30 и 31 декабря, 1, 6 и 7 января. Поэтому желающих приглашают 2, 3, 4, 5 и 8 января

Есть альтернативный вариант - сходить в кино. Бесплатные показы с 1 по 8 января устроят 13 кинотеатров "Москино". На больших экранах покажут три части культового фильма "Назад в будущее".

Скоротать каникулы можно и в библиотеках, где со 2 по 6 января запланировано более 600 спектаклей и мастер-классов. На некоторые события нужна регистрация на портале bibliogorod.ru.

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