На новогодние праздники в Москве будет действовать особый режим

В центре Москвы, где пройдут новогодние мероприятия, введут особый режим безопасности. Он будет действовать с 31 декабря по 5 января, сообщили в столичной мэрии.

Попасть в "эпицентр" праздника москвичи и туристы смогут только через специальные пункты пропуска - после досмотра. Рамки металлоискателей установят на Тверской, Моховой, Никольской и Москворецкой улицах, Ильинке, Большой Дмитровке, на пересечении Театрального проезда с Рождественкой.

На праздничные мероприятия не пустят нетрезвых граждан, особо подчеркнули в мэрии. Запрещено проносить оружие, любые напитки и пиротехнику. Не разрешат в этом праздничном "кольце" и парковаться. В противном случае - машину эвакуируют.

В новогоднюю ночь за порядком в центре Москвы будут следить более 11 тысяч человек.