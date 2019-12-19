Начата продажа билетов на фестиваль "Спасская башня", который пойдет в наступающем 2020 году

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2020 году пройдет с 28 августа по 6 сентября.

Праздник к нам приходит в соответствии с поручением президента. Для людей, которые любят планировать удовольствия наперед, организаторы сделали подарок. С 18 декабря запущен первый этап продажи билетов.

Каким будет наступающий фестиваль, рассказывает руководитель дирекции "Спасской башни" Сергей Смирнов.

Цены на билеты выросли?

Сергей Смирнов: Нет, остались на прежнем уровне. От 600 руб. Чем мы и гордимся. Хотя по мере приближения к августу билеты немного подорожают. К моей радости и даже удивлению, билеты пользуются спросом накануне Нового года. Их покупают в подарок.

Фестиваль пройдет с 28 августа по 6 сентября. А не боитесь "уходить в осень"? Вдруг зарядят дожди?

Сергей Смирнов: Но когда фестиваль в августе, то тоже есть неудобство: многие еще в отпусках. Возвращаются, а на носу 1 сентября, надо готовить детей к школе.

А что касается риска попасть под сентябрьский дождик - желаю всем, чтобы это было самой большой проблемой в наступающем году. Тогда с остальным мы определенно справимся.

Сергей Николаевич, недавно в Швейцарии город-кантон Женева отмечал годовщину битвы XVII века. Русские войска в ней не участвовали. Тем не менее на торжествах в Женеве вы были важным гостем. Почему?

Сергей Смирнов: Женева в декабре традиционно проводит красочный фестиваль Эскалада. 11-12 декабря 1602 года армия герцога Эммануила Савойского пыталась взять штурмом крепостные стены вольного города Женевы. Женевцы смогли отбить ночную агрессию. Своего рода для Женевы это День независимости. На праздник нас пригласил Корпус "Старых гренадеров", это одно из старейших патриотических обществ Швейцарии.

Но вы руководите дирекцией "Спасской башни". Случайностей в вашем деле, наверное, не бывает.

Сергей Смирнов: Я бы вообще акцент поставил не на себе и не на своей должности. Там другие приятные моменты. Корпус "Старых гренадеров" Женевы - удивительное сообщество, насчитывающее больше 400 человек. Среди них есть и преуспевающие банкиры, и владельцы крупных торговых сетей. Но есть и официанты, таксисты - все слои общества. И "Старые гренадеры" уже дважды выступали у нас на фестивале. С их легкой руки лично у меня сложилось впечатление, что абсолютно каждый человек в Женеве знает о "Спасской башне". Гренадеры в буквальном смысле слова пропагандируют фестиваль на Красной площади. Трогательно и с пиететом относятся к Москве, ко всему, что происходит в рамках фестиваля. Получаем прекрасное реноме не только военно-музыкальному празднику, но и Москве, России в целом.

Без высоких слов и дипломатических маневров: это то, ради чего нам стоит проводить такой фестиваль.

А гренадеры знают русскую пословицу: Бог любит троицу?

Сергей Смирнов: Насчет знания наших пословиц не скажу, но в Москву в третий раз они собираются. Приезжает не весь корпус из 400 гренадеров, а одна рота. Но все равно это большая команда, свыше 100 человек. Им надо собраться духом и подкопить денег. Что они уже и делают. Когда это случится? Я думаю, в 2021 или 2022 году.

Если что - порохом им подсобите? Они же всегда привозят ружья времен Крымской войны и выступают "с огоньком".

Сергей Смирнов: Да, они страстные любители пострелять. Во время Эскалады вся Женева тряслась. Стреляли из всего, что могло палить: из аркебуз, мушкетов, пушек XVII века… Так что пусть приезжают, порохом мы всегда им помогали (оформлять провоз взрывчатых веществ через границу хлопотно, поэтому порох швейцарцам во время их прошлых визитов предоставляли русский, в Москве. - Ред.).

Чего-чего, но порох в России есть. И согласно заповедям предков, мы его держим сухим.

Фестиваль - не только праздник военных оркестров, но и еще и масса невероятных шоу. От красочного карнавала в латиноамериканском стиле до сольных выступлений звезд мирового уровня.