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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выпала из "кареты"

Под Липецком "скорая" потеряла пациентку с инсультом
Текст: Анна Скрипка ("Российская газета", Липецк)
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
В Липецкой области завели дело на фельдшера Задонской межрайонной больницы: пациентка с подозрением на инсульт по дороге в больницу выпала из машины "скорой", а медики этого даже не заметили. Пенсионерку обнаружили на трассе "Хлевное - Липецк", женщина лежала на обочине дороги.

О том, как она туда попала, пострадавшая рассказала в подробностях: началось все с того, что пенсионерка вызвала "скорую", и медики заподозрили инсульт. Отвезли сначала в районную больницу. Уже оттуда решили госпитализировать в областную клиническую, но с самого начала все пошло не так. Карета с пациенткой вернулась к ней домой - за медицинским полисом. Документ взяли, благополучно доехали до облбольницы, только там приняли другое решение - везти женщину снова в районное учреждение. Пациентка в который раз забралась в "скорую", а фельдшер села рядом с водителем в кабину, отделенную от салона перегородкой. По пути женщина начала жаловаться медику: мол, состояние ухудшается, помогите. Фельдшер, по ее словам, грубо оборвала все жалобы, велела "успокоиться". "Скорая" ехала дальше. Пациентка, пытаясь все же привлечь к себе внимание медиков, привстала, оперлась на дверь машины локтем, и вмиг оказалась на обочине, ударившись о землю.

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Исчезновение больной, как сообщили в прокуратуре, медики заметили, только когда приехали в больницу. Пришлось снова возвращаться - искать женщину... Но в это время пострадавшая уже рассказывала жуткую историю сотрудникам ДПС: именно они первыми нашли ее на дороге - с травмами, которые та получила в придачу к своему самочувствию.

Представитель прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева отметила, что по данному факту было отказано в возбуждении уголовного дела, но прокурор с этим не согласился, отметив, что такой вывод правоохранители сделали, "несмотря на очевидные признаки преступления".

- Пострадавшая получила тяжелый перелом бедра и челюсти, - отметила Татьяна Ткачева. - Она выпала из машины, потому что дверь не была закрыта на специальную защелку-фиксатор, предусмотренную как раз для безопасности.

Пенсионерку обнаружили на трассе "Хлевное - Липецк", женщина лежала на обочине дороги

Руководитель управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков, комментируя ситуацию, напомнил о том, пациентка получила необходимое лечение, и " по заболеванию опорно-двигательного аппарата признана здоровой". Ни сразу после произошедшего, ни потом женщина, по словам Юрия Шуршукова, не имела претензий к медицинским работникам.

- При транспортировке пациентка приняла решение самовольно покинуть транспортное средство, что и сделала, - отметил в беседе с "РГ" Юрий Шуршуков. - Есть нюансы, которые я не могу озвучить из-за необходимости сохранения медицинской тайны, и объективные обстоятельства, которые не позволили фельдшеру, так скажем, удержать пациентку.

Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России
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Тем не менее служебное расследование после случившегося провели, фельдшер получила выговор, и вместе с коллегами прошла дополнительный инструктаж. Специалист пока так же работает в Задонской межрайонной больнице, а медики готовы ответить на все вопросы следствия.

Впрочем, теперь все подробности случившегося правоохранители будут выяснять в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

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