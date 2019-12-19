СК РФ: Среди раненых на Лубянке 4 сотрудника ФСБ и один гражданский

Четыре сотрудника ФСБ и один гражданский пострадали при стрельбе на Лубянке в Москве, сообщили в Следственном комитете РФ. Еще один сотрудник ведомства погиб.

"Вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов., - передает ТАСС заявление официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко. - В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести".

Напомним, инцидент произошел вечером 19 декабря. Злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия и сам был ликвидирован ответным огнем.