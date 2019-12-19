Обновленную Сокольническую площадь москвичи увидят к сентябрю будущего года - ее замостят клинкерной брусчаткой, высадят деревья, цветы и поставят скамейки. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Эта площадь связывает метро "Сокольники" и вход в парк. Внешне она походила на бульвар с липовой аллеей. Но в последние два года ее обнесли забором, за которым идет стройка станции метро "Сокольники" БКЛ. Сооружают ее открытым способом. Запустить станцию планируют в 2021 году, но работы завершатся в следующем году. После этого благоустроят и площадь - проект разработало архбюро Megabudka. "Архитекторы встречались с жителями, учли их пожелания, поэтому проект получился очень живым, современным и композиционно дополнит входную группу парка "Сокольники", - считает Сергей Кузнецов.

Площадь решено замостить брусчаткой разных видов, ею же отделать вентиляционные шахты. От проезжей части пешеходную зону закроют липы и кустарники, среди которых оборудуют площадки для отдыха. Высадят можжевельник, барбарис, горную сосну и тую.

Проект может измениться: ряд жителей удивили планы по использованию клинкерного кирпича и другие нюансы. Поэтому решено их еще раз обсудить с горожанами, депутатами и префектурой. В соцсетях действительно встречаются недовольные - кто-то называет благоустройство "евроремонтом" площади.

В зеленой зоне высадят можжевельник, барбарис, горную сосну и тую

Противники были и у проекта преображения площади Киевского вокзала, но сейчас об этом мало кто вспоминает. После недавней реконструкции площадь избавилась от парковки, стала дружелюбнее к пешеходам. Мэр Сергей Собянин на днях назвал главным достижением реконструкции то, что пешеходы больше не жмутся по узким тротуарам, в их распоряжении теперь вся площадь между вокзалом и ТЦ "Европейский". Раньше там была большая площадка для автобусов - теперь же остановки разместили ближе к выходам из метро, сделали большой бульвар. Не забыли и о зелени - и на площади, и соседних улицах восстановили почти 10 га газонов, высадили больше 400 лип, кленов, рябин, вязов, дубов, тополей и елей. Весной к ним добавятся более 9,3 тысячи новых кустарников.