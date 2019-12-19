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19.12.2019 13:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В "Фотоцентре" москвичам покажут выставку о закулисье кукольных театров

Текст: Мария Войнелович
Фото: Игорь Панков Фото: Игорь Панков
Фото: Игорь Панков

В рамках завершающегося Года театра в России объединение "Фотоцентр" представит проект московского фотохудожника Игоря Панкова "Жизнь на нитке". Выставка расскажет об известнейших кукольных театрах России.

В съемках проекта приняли участие артисты Государственного академического центрального театра кукол С.В. Образцова, Московского театра кукол, Московского областного государственного театра кукол, Московского детского театра марионеток, а также Московского детского Сказочного театра.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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На фотографиях можно увидеть портреты артистов, посвятивших свою жизнь этой "незаметной" профессии. Актеры разных поколений и актерские династии вместе с любимыми куклами (а они бывают разные - пальчиковая, тростевая, марионеточная и другие) расскажут о профессии кукольника в современную эпоху.

Также можно будет узнать ответы на многие другие вопросы. Как проходит жизнь кукол на нитке? Почему на протяжении десятилетий магия ожившей в руках человека куклы неизменно привлекает зрителей по всему миру? Как становятся кукольниками?

Откроется фотопроект "Жизнь на нитке" 27 декабря. Выставка будет работать до 12 января 2020 года.

Культура Арт Фотография Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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