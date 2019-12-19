В "Фотоцентре" москвичам покажут выставку о закулисье кукольных театров

В рамках завершающегося Года театра в России объединение "Фотоцентр" представит проект московского фотохудожника Игоря Панкова "Жизнь на нитке". Выставка расскажет об известнейших кукольных театрах России.

В съемках проекта приняли участие артисты Государственного академического центрального театра кукол С.В. Образцова, Московского театра кукол, Московского областного государственного театра кукол, Московского детского театра марионеток, а также Московского детского Сказочного театра.

На фотографиях можно увидеть портреты артистов, посвятивших свою жизнь этой "незаметной" профессии. Актеры разных поколений и актерские династии вместе с любимыми куклами (а они бывают разные - пальчиковая, тростевая, марионеточная и другие) расскажут о профессии кукольника в современную эпоху.

Также можно будет узнать ответы на многие другие вопросы. Как проходит жизнь кукол на нитке? Почему на протяжении десятилетий магия ожившей в руках человека куклы неизменно привлекает зрителей по всему миру? Как становятся кукольниками?

Откроется фотопроект "Жизнь на нитке" 27 декабря. Выставка будет работать до 12 января 2020 года.