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19.12.2019 17:01
Проект: В регионах

В Ярославле стартовал проект "Едим в школе"

В ярославских школах реализуется проект по улучшению качества школьного питания и оздоровлению учеников.
Мэрия города Ярославля Мэрия города Ярославля
Мэрия города Ярославля

По информации мэрии Ярославля, в мае 2019 года группа активных родителей в нескольких школах решила ввести родительский контроль за качеством еды в школьных столовых. В результате была выявлена острейшая проблема: анализ анкет и опросов показал, что большая часть детей не питается в школах, потому что в семьях их не приучили есть каши, запеканки, рыбу, мясные котлеты и другие традиционные блюда.Тут уже забили тревогу педиатры, и пришло понимание, что кроме качественного улучшения школьных завтраков и обедов необходимо менять сам подход к организации питания, причем не только в школе, но и дома.

- Мы уже видим множество положительных изменений в школьной столовой, - говорит мама семиклассника из школы № 18 Татьяна Резникова. - Но решать вопрос надо комплексно. Если хотим оздоровить наших детей, привить им принципы рационального питания, то действовать надо со всех сторон - и в школе, и дома.

Фото: Мэрия города Ярославля
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Так появился проект "Едим в школе". Организаторы предложили встречаться раз в четверть, чтобы обсуждать конкретные вопросы и темы, выслушивать мнения и ставить перед собой цели на следующий период. В команду здорового питания вошли представители школы, родителей, оператора школьного питания, мэрии Ярославля. Также в нее планируют включить и учеников школы.

- С помощью родительского контроля школы добиваются хороших результатов. Во многих из них созданы управляющие советы, они берут на себя функцию организации питания и контроля качества той пищи, которую получают ребята, - пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова. - Благодаря системе "Ладошки" мы сейчас анализируем школы с самым низким охватом питающихся и будем с ними работать точечно.

По данным исследования, в школьных столовых питается около 78 процентов ярославских школьников. Цель оператора школьного питания - поднять этот показатель до 95 процентов. Но если собрать вместе все условно положительные отзывы, то довольны питанием в школьных столовых 53 процента детей. Цель - поднять этот показатель до 80 процентов.

Фото: Мэрия Ярославля
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- В проект "Едим в школе" вовлечены уже десять школ, и их количество будет только расти, - уверена представитель "Комбината социального питания" Мария Мухо. - Когда дети не хотят есть в школе, то мы, взрослые, просто обязаны объединиться и сделать все возможное, чтобы они с удовольствием питались в школьной столовой. В рамках проекта мы стали больше общаться с детьми, их родителями и учителями. Стараемся учитывать все пожелания. Например, в этом году мы меняем меню уже третий раз, хотя раньше оно составлялось на весь учебный год.

По словам Марии Мухо, специалисты "Комбината соцпитания" изучили опыт других регионов по здоровому питанию школьников. Лидеры в этом направлении не просто вкусно кормят в столовых, а регулярно проводят в школах праздники каши, мастер-классы по изготовлению конфет без сахара, учат детей высчитывать индекс массы тела. Все это возможно и в Ярославле. 

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