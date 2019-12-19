В Москве фотовыставка о Валааме продлится до 30 декабря

"Валаам. Пространство вне времени", Москва, Галерея классической фотографии, до 30 января

На Валааме, конечно, надо побывать. Подплыть по Ладоге, как к нему подплывали сотни лет назад, сначала на парусах, потом на колесной тяге, а сейчас на дизелях. Постоять на набережной…

Организаторы выставки, приуроченной к 30-летию возобновления монашеской жизни в Свято-Преображенском Валаамском монастыре, по мере сил помогают нам ощутить те же чувства. Историческое тут поддерживается современным, а высокое - высокими технологиями.

Сюжетная линия Валаама - наиболее полная из всех русских монастырей, жизнь монахов тут запечатлевали с XIX века. Фото с видами монастыря и сценками из жизни расходились до революции по всей стране. Когда обитель 30 лет назад открылась, по церковным и светским СМИ пошли снимки иеромонаха Савватия (Севостьянова), снимавшего разруху, доставшуюся монастырю от советской власти, пейзажи Валаама и отцов, взявшихся за восстановление былой красоты.

"Раздумья" - за спиной сидящего монаха выщербленная стена, а перед ней поленница и дрова, которые монаху еще предстоит наколоть.

"Зима" - две сосны на обрыве, между ними фигура с посохом, кадр просто звенит тишиной. А вот отсюда, с "Северного Афона" слышится плеск воды и шуршанье льдин о борт лодки. "Монахи в пейзаже" сменяются "монахами деятельными" - в теплице с валаамскими бананами, с огромными (и, говорят, вкуснейшими!) просфорами в руках, ворочающими сырные головы знаменитого уже монастырского "Монастико"... Это эмоциональная и вдохновенная съемка московского священника и главы фотослужбы Патриарха Кирилла отца Игоря Палкина, уже много лет проводящего свои отпуска в островной тишине.

Куратор выставки, руководитель московского Клуба коллекционеров фотографии Константин Бенедиктов говорит, что одной из идей было свести в залах выставки Валаам современный - и былой, дореволюционный. В том числе - в документах и фотодокументах. Документ времени, безусловно, альбом 1887 года "Визит на Валаам Великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны", снимки из которого организаторам предоставила РНБ. Монахи, смотрящие на снимавшего их фотографа в мастерских с молотами в руках, отдыхающие от честных трудов, стоящие у своих лесных часовен...

И тут в ход выставки вмешиваются высокие технологии: наведя экран смартфона на QR-код у фото XIX века с часовней Иверской Божией Матери, ты слушаешь не только историю этого места, но и видишь, нажав на дисплей, современную часовню - заснеженную, в цвете. Это фото - из работы проекта "Парсуна", группы программистов и фотографов, создавшей к юбилею монастыря и, соответственно, к вернисажу, приложение для Android "Валаам", в котором можно отправиться в 3D-тур по всему монастырю, пройти с онлайн-экскурсией по самым дальним и закрытым скитам.