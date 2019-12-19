В Москве создадут Ассоциацию школьных музеев

К 80-летию Московского народного ополчения в столице разработают и создадут Ассоциацию школьных музеев. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Сегодня в Мосгордуме прошел круглый стол на тему "Школьные музеи XXI века: проблемы, поиски, перспективы". Собравшиеся, в том числе, обсудили патриотическую программу "Памяти Московского народного ополчения", которая реализуется по инициативе депутатов Мосгордумы с 2015 года. Как оказалось, школьные музеи памяти дивизий Московского народного ополчения, Центр патриотического воспитания и школьного спорта, общественные организации родственников ополченцев, московские городские ветеранские организации принимают самое активное участие. Однако, есть недостаточный уровень координации музеев между собой, а также между ветеранскими и общественными организациями.

- Считаем необходимым объединить мероприятия "дорожной карты" Центра патриотического воспитания и школьного спорта с программой Московской городской Думы в единый план мероприятий, который ляжет в основу Плана подготовки 80-летнего юбилея Московского народного ополчения, - об этом заявил по итогам "круглого стола" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Так не позднее 20 января 2020 года планируется создать оргкомитет по подготовке к 80-летию начала формирования дивизий Московского народного ополчения. В него войдут депутаты Мосгордумы, представители департамента образования и науки города, Центра патриотического воспитания и школьного спорта, Московского комитета ветеранов войны, Московского городского совета ветеранов, Музея обороны Москвы, сообщества родственников ополченцев. Проект программы мероприятий к 80-летию Московского народного ополчения должен быть разработан до середины февраля. Алексей Шапошников предложил создать Ассоциацию школьных музеев памяти Московского народного ополчения на базе Музея обороны Москвы.