19 декабря в Мособлсуде рассматривали апелляционную жалобу на приговор 25-летней гражданке Израиля и США Нааме Иссахар, осужденной ранее Химкинским горсудом к 7,5 года колонии общего режима. Иностранку признали виновной по двум статьям Уголовного кодекса РФ: "Незаконное хранение, перевозка, изготовление наркотических средств" и "Контрабанда наркотических средств в значительном размере".

Наама Иссахар была задержана 9 апреля в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку с рейса из Дели в Тель-Авив. При этом девушка ожидала посадки на новый рейс, не покидая транзитную зону аэропорта. Но на ее багаж обратила внимание служебная собака, после чего в ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Подозреваемая была задержана и арестована. Она признала вину в хранении наркотика, но категорически отрицает свою причастность к контрабанде.