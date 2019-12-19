В Подмосковье ребенок добивается лишения мамы родительских прав

Предварительное слушание по делу о лишении жительницы Балашихи родительских прав началось в Подмосковье. Необычным в этом деле является то, что его инициатором выступает несовершеннолетняя дочь ответчицы.

15-летняя девочка попросила юридической помощи в соцсетях, пожаловавшись на жестокое обращение матери. Жалоба была подкреплена фото, на котором видны синяки на теле подростка.

Обращение не осталось незамеченным - органы опеки решили разобраться в ситуации. Девочку поместили в социально-реабилитационный центр, с ней и родителями стали работать психологи. Но наладить общение между членами семьи не удалось. Как говорит уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, девочка испытывает к матери очень сильную неприязнь. Органы опеки и попечительства сочли необходимым обратиться в суд с иском о лишении женщины родительских прав.