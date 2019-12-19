В Подмосковье запретили продажу алкоголя в жилых домах

Пиво и другие алкогольные напитки в Подмосковье больше не будут продавать в так называемых "наливайках" - торговых объектах, расположенных на первых этажах жилых домов и имеющих вход со стороны двора или торца дома. Соответствующий закон приняли в четверг сразу в трех чтениях депутаты Мособлдумы.

"Закон направлен на защиту здоровья людей и обеспечение общественного порядка в жилых кварталах", - сказал, представляя законопроект, министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников. И неважно, о каких помещениях идет речь - о бывших ли квартирах, переведенных в нежилой вид, коммерческих ли площадях первого этажа, без которых новостройки сегодня практически не сдаются, или же пристроенных к дому торговых точках. Продавать алкоголь ни в розницу, ни тем более в розлив больше ни в одном из этих помещений нельзя.

По словам председателя думского Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселяна, таких помещений в Подмосковье не так уж и мало - около 4 тысяч. Помимо того, что в них продается не всегда качественный алкоголь - особенно там, где им торгуют в розлив, посетители подобных заведений доставляют массу проблем местным жителям. "Купили пива, идут на ближайшую лавочку, пьют на глазах у играющих во дворе детей. Шумят, мешают жителям дома, в теплое время года могут сидеть до рассвета", - говорит Керселян.

Закон вступит в силу ровно через полгода. Эта отсрочка, как объяснил Керселян, нужна для того, чтобы предприниматели могли спокойно распродать имеющийся товар и, не торопясь, спланировать грядущие закупки уже с учетом новых правил.