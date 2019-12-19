В списках невыездных оказались более 120 тысяч москвичей

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве сообщили о росте числа невыездных должников.

"По состоянию на 1 декабря действовало 120 тысяч 355 постановлений об ограничении права выезда в отношении жителей столицы", - сообщили в управлении.

Это на 30 процентов больше, чем перед прошлым Новым годом - тогда в декабре в списках невыездных значились 93 тысячи жителей столицы.

20 декабря столичные приставы примут участие во Всероссийской акции "Узнай о своих долгах". С 10.00 до 13.00 приставы будут готовы проконсультировать москвичей сразу по 20 адресам в столице.