В списках невыездных оказались более 120 тысяч москвичей

Новости

Косачев: Процедура импичмента Трампа стала самоцелью для демократов 04:51
В 2019 году МЧС РФ доставило в Донбасс более пяти тысяч тонн гумпомощи 04:39
В Хабаровском крае "заминировали" более 40 детских садов 04:14
ВОЗ: В 2020 году число курящих мужчин снизится на два миллиона 04:03
Туристы исключили Венецию из списка поездок на Новый год 03:55
Вооруженный мужчина атаковал детский сад в Мексике 03:51
Глава Якутии объявил 31 декабря выходным днем 03:45
Около 780 сирийских беженцев вернулись на родину за сутки 03:35
США отметили усиление сотрудничества России и КНР в Арктике 03:19
Неизвестный проник на территорию резиденции Трампа в штате Флорида 03:15
В конгрессе США поддержали выделение Киеву 700 миллионов долларов 02:34
Елизавета II выступит с тронной речью на новой сессии парламента 02:29
Глава МИД Венесуэлы назвал ордер на арест Моралеса страхом Боливии 02:14
Восемь человек умерли от свиного гриппа в Йемене 02:05
Режим ЧС введен в австралийском штате Новый Южный Уэльс 01:49
Для американцев теракты и киберугрозы страшнее конфликта с Китаем и РФ 01:38
Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне 01:30
ГА ООН призвала США устранить визовые проблемы дипломатов РФ 01:06
В городах США объявлена масштабная операция по борьбе с преступностью 01:01
Трамп обвинил демократов в "нападении на США" 18.12.2019
Грызлов: Киев не стал обсуждать отвод войска по линии соприкосновения 18.12.2019
"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира 18.12.2019
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы 18.12.2019
Контактная группа не пришла к реализации решений "нормандской четверки" 18.12.2019
Спикер палаты представителей обвинила Трампа в нарушении конституции 18.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Какие новые профессии появятся в будущем
Какие новые профессии появятся в будущем
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
19.12.2019 01:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Приехали

В списках невыездных оказались более 120 тысяч москвичей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 286(8044)
В управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве сообщили о росте числа невыездных должников.

"По состоянию на 1 декабря действовало 120 тысяч 355 постановлений об ограничении права выезда в отношении жителей столицы", - сообщили в управлении.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных должников

Это на 30 процентов больше, чем перед прошлым Новым годом - тогда в декабре в списках невыездных значились 93 тысячи жителей столицы.

20 декабря столичные приставы примут участие во Всероссийской акции "Узнай о своих долгах". С 10.00 до 13.00 приставы будут готовы проконсультировать москвичей сразу по 20 адресам в столице.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст ФССП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Долги и коллекторы

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России
Граждане Украины смогут ездить в Россию по загранпаспорту
Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста