В столице в 2020 году вырастут размеры льготных пособий, стипендии и зарплаты

Сотни тысяч нуждающихся москвичей в наступающем году увеличат свои доходы за счет роста всевозможных социальных выплат, пособий и субсидий, а работающие горожане смогут рассчитывать на рост зарплат выше инфляции. Кто именно получит более высокие пособия и для каких профессий наступающий год окажется особенно благополучным в финансовом плане? Корреспондент "РГ" постарался найти ответы на эти вопросы.

Каждый четвертый - льготник

Начнем с самых социально незащищенных москвичей - льготников в столице больше 3 млн, то есть поддержку от города получает каждый четвертый его житель. Недавно столичное правительство приняло постановление, увеличивающее размеры целого ряда социальных выплат, положенных большинству льготников. В частности, основные выплаты семьям с детьми, москвичам старшего поколения и на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится на 5,6%.

В столичном департаменте труда и социальной защиты населения рассказали, что повышение коснется как единовременных, так и ежемесячных выплат. "Так, вырастет размер выплат при рождении или усыновлении детей, выплаты многодетным семьям, семьям с детьми с инвалидностью и так далее, - пояснили в ведомстве. - Повышение затронет основные льготные категории".

Появится с 1 января и новая ежемесячная выплата, которой раньше не было в принципе. Ее смогут получить дети войны - москвичи, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945-го и не имеющие сегодня права на соцподдержку от города или страны. "Размер выплаты составит 1584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Предполагается, что ее получат более 80 тысяч горожан", - говорят в департаменте.

Полный список увеличившихся выплат можно увидеть на сайте мэра Москвы sobyanin.ru. В департаменте соцзащиты напоминают, что совсем недавно город уже усиливал соцподдержку москвичей. Минимальный размер пенсии, к примеру, с 1 сентября этого года вырос на две тысячи рублей и сейчас составляет 19 500 рублей. Таким же он останется и в наступающем году - деньги на доплаты заложены в городском бюджете. Их получают 1,6 миллиона неработающих пенсионеров.

Разрешите в IT

Тем, кто не имеет права на льготы, расстраиваться тоже не стоит - следующий год сулит растущее благополучие работникам самых разных сфер. В столичном департаменте экономической политики и развития "РГ" рассказали, что за первые восемь месяцев этого года средняя начисленная зарплата в столице выросла на 8,7% по сравнению с прошлым годом. По данным Мосстата, в среднем москвичи в январе - сентябре зарабатывали 90,5 тысячи рублей.

С прогнозированием на следующий год дела обстоят сложнее, поскольку на зарплаты влияет слишком много факторов. Тем не менее в экономическом департаменте с "РГ" поделились данными Пенсионного фонда России - его эксперты рассчитывают, что средние зарплаты вырастут на 6,7%. А если вычесть из этой цифры прогнозируемую инфляцию, то на 2,9%. Другими словами, к концу следующего года средний доход работающего москвича имеет все шансы превысить 96 тысяч рублей.

По данным hh.ru, одного из самых крупных сайтов по поиску работы в мире, темпы роста столичных зарплат сегодня превышают показатели большинства регионов, включая Санкт-Петербург. При этом лидерами по уровню заработка в Москве и Подмосковье остаются сферы информационных технологий, торговли и финансов. К примеру, разработчики программного обеспечения могут рассчитывать в среднем на 140 тысяч рублей в месяц, а специалисты в области продаж на 103 тысячи рублей. Среди тех, кто получает меньше среднего - строители и отделочники (58,5 тыс. рублей), водители (55,6), продавцы (50), уборщики (38,8) и другие представители низкоквалифицированных профессий.

Руководитель проекта "Банк данных заработных плат" HeadHunter Наталья Данина говорит, что сюрпризом этого года стали стремительно растущие зарплаты начинающих специалистов. Из-за их нехватки практически во всех сферах, включая IT, по темпам роста зарплат вчерашние студенты начали приближаться к менеджерам среднего звена.

Так что тем, кто в следующем году заканчивает учебу в вузах и ссузах, можно сказать, повезло - работу, причем с неплохим заработком, они смогут найти без проблем. Особенно это касается программистов и других специалистов в сфере информационных технологий - практически все эксперты сходятся во мнении, что эта отрасль останется самой перспективной и высокооплачиваемой в ближайшие годы.

Конкретно

Прибавка для студента

В наступающем году на 3,7% вырастут стипендиальные фонды городских колледжей и Московского педагогического университета. Сейчас в них обучаются свыше 100 тысяч студентов и аспирантов. Как именно увеличатся их выплаты, "РГ" рассказали в департаменте образования Москвы.

Академическая стипендия студентов колледжей увеличится с 568 рублей до 618, а учащихся в вузе - с 1564 до 1701. Ее получат те, кто учится на 4 и 5.

Социальная стипендия студентов ссузов вырастет с 853 до 928 рублей, вузов - с 2347 до 2553. Ее получат социально незащищенные студенты.

Стипендия учащихся в научной аспирантуре увеличится с 3079 до 3349 рублей, а аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России, - с 7391 до 8040 рублей.

Ассистенты-стажеры МГПУ будут получать 3349 рублей вместо 3079.