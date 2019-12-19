Во МХАТе имени Горького показали премьеру "Коллайдер счастья"

Это спектакль, соединивший несколько жанров: моноспектакль, документальную драму, водевиль, симфонический концерт и эстрадное представление. "Коллайдер счастья", посвященный 120-летию Исаака Дунаевского, в МХАТ имени Горького, собрал на одной сцене актеров разных амплуа и разных театров: МХАТ имени Горького, "Современника" (Илья Лыков), Театра на Таганке (Ирина Линдт), "Новой Оперы". Участвовал в спектакле и Сергей Шакуров.

Драматургом и исполнителем главной роли выступил артист Дмитрий Минчёнок (в соавторстве с продюсером Геннадием Кагановичем).

Создателям спектакля пришлось немало попутешествовать, побывать на родине Дунаевского, раскрыть некоторые тайны времени - всё для того, чтобы рассказать затем на сцене МХАТ имени Горького яркую, порой грустную историю о человеке и нашем недавнем времени - ХХ веке. Причем рассказать так, что зрители вместе с актерами пели самую известную песню Исаака Дунаевского "Ой, цветет калина", подхватывали "Марш веселых ребят", и "Каким ты был", и "Колыбельную" из фильма "Цирк". Режиссер спектакля (в содружестве с Сергеем Глазковым), худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков в финале объявил о том, какие новые постановки ждать зрителям в МХАТ имени Горького в ближайшее время, в том числе, о возвращении "Чайки" и "Трех сестер" - намоленных спектаклей "мхатовцев" разных поколений, а также оркестровой ямы для музыкальных спектаклей.

Моноспектакли - жанр не новый, но Дмитрий Минчёнок и Геннадий Каганович выпустили работу в этом жанре так, что одним из главных действующих лиц был оркестр, а не только актеры. Но спектакль "Коллайдер счастья" получился очень драматичным и с интересной историей - как литературной, так и музыкальной.

Создателям спектакля пришлось попутешествовать, побывать на родине Дунаевского, раскрыть некоторые тайны еще недавнего времени ХХ века

После спектакля исполнитель роли Исаака Дунаевского Дмитрий Минчёнок ответил на вопросы "РГ".

Почему вы решили выбрать героем спектакля именно композитора Исаака Дунаевского?

Дмитрий Минчёнок: 2020-й станет годом двух Дунаевских. Исаака и Максима. Отцу - 120. Сыну - 75. Мы пришли к Максиму Исааковичу, поговорили, родилась идея большого праздника про обоих Дунаевских. Где его отметить и как? Ответ родился у продюсера Геннадия Кагановича - сделать "Красного Моцарта". Кому предложить? МХАТ им. Горького сейчас на поворотном пути. Эдуарду Боякову идея понравилась. Театр добавил классных мастеров по свету, пригласил актеров, пригласил Ирину Линдт из Таганки, оперных див: Анну Новикову и Елену Терентьеву, драматических актеров Сергея Шакурова (он играл Дунаевского-отца), Илью Лыкова из "Современника", чтобы исполнить песни Дунаевского. Я сам показывал фрагменты "красного рэпа" - драматические монологи о судьбе Исаака - так родилась эта музыкальная история. Я не знаю, что у нас до конца получилось. Возможно, что-то нет. Ведь мы только в самом начале пути. Каким выглядит композитор в моем исполнении: маленьким, большим? - это уже судить зрителю. Дунаевский говорил, что он пишет глубоко романтическую музыку в самое неромантическое время. Мне нравится этот парадокс.

О жанре спектакля зрители спорят.

Дмитрий Минчёнок: По жанру это "драматический концерт". Симфонический оркестр Министерства обороны под управлением Сергея Дурыгина - это не просто коллектив музыкантов, это фон, античный хор, который рассказывает о счастье эпическим языком музыки Исаака.

Почему пришлось приглашать актеров из разных театров?

Дмитрий Минчёнок: Это вопрос интуиции. Выбор был целенаправленный. Мы хотели, чтобы у нас палитра из песен Дунаевского была разнообразной, с разным способом звукоизвлечения: от оперной до драматической. Но я не писал водевиль. Мы с Геннадием Кагановичем задумывали фарс. Попутно пришло название. Всем нужна частица счастья. Возможно, мы помогли кому-то из зрителей открыть свою.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"