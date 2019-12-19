Зураб Церетели провел мастер-класс для детей военнослужащих Росгвардии

Народный художник Российской Федерации, президент Российской академии художеств Зураб Церетели провел в Москве мастер-класс по изобразительному искусству для детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии. На урок к известному художнику приехали 30 школьников, среди которых и юные участники конкурса детского рисунка, который ежегодно проводится в Росгвардии.

Директор Федеральной службы войск национальной генерал армии Виктор Золотов поручил вручить Зурабу Константиновичу Церетели благодарственное письмо, в котором выражена признательность "за большой вклад в духовно-нравственное и эстетическое воспитание молодежи в ходе организации и проведения мастер-классов для детей сотрудников и военнослужащих Росгвардии".

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин рассказал "Российской газете", что это не первое мероприятие, которое Росгвардия проводит совместно с Российской академией художеств России. Такой же мастер-класс был организован и в прошлом году.

Кроме того, проводится большая совместная работа по увековечиванию памяти павших бойцов Росгвардии. Так, в ноябре этого года в Рязани состоялось открытие памятника сотрудникам и военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации, погибшим при исполнении служебного долга. Авторы монумента - члены Российской академии художеств заслуженные художники России Александр Рожников и Олег Кошкин.

Валерий Грибакин сообщил, что военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга, всего установлены 171 памятник и 565 мемориальных досок.

Действительно, патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи - приоритетное направление деятельности Росгвардии. Дома офицеров ведомства, музеи и клубы стали эффективными площадками для работы с детьми и юношеством. Здесь организованы спортивные секции, творческие кружки и художественные студии. Дети постоянно принимают участие в различных мероприятиях и акциях Росгвардии. Например, одним из таких традиционных мероприятий стал фестиваль детской патриотической песни. Это настоящий праздник, который ежегодно проводят росгвардейцы. В этом году в таком вокальном фестивале приняли участие более 800 детей со всей страны.

А завтра, 20 декабря, в Общественно-культурном центре Главного управления ведомства состоится церемония награждения лауреатов этого фестиваля. Зрителями торжественной церемонии и заключительного концерта станут не только дети военнослужащих и сотрудников ведомства, но и воспитанники кадетских корпусов, школ-интернатов, музыкальных и других образовательных организаций - они среди приглашенных. Награждать победителей и лауреатов фестиваля будут представители ведомства и совета по культуре при Росгвардии.