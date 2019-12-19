АЗС на курильском острове остались без бензина

Новости

Косачев: Процедура импичмента Трампа стала самоцелью для демократов 04:51
В 2019 году МЧС РФ доставило в Донбасс более пяти тысяч тонн гумпомощи 04:39
В Хабаровском крае "заминировали" более 40 детских садов 04:14
ВОЗ: В 2020 году число курящих мужчин снизится на два миллиона 04:03
Туристы исключили Венецию из списка поездок на Новый год 03:55
Вооруженный мужчина атаковал детский сад в Мексике 03:51
Глава Якутии объявил 31 декабря выходным днем 03:45
Около 780 сирийских беженцев вернулись на родину за сутки 03:35
США отметили усиление сотрудничества России и КНР в Арктике 03:19
Неизвестный проник на территорию резиденции Трампа в штате Флорида 03:15
В конгрессе США поддержали выделение Киеву 700 миллионов долларов 02:34
Елизавета II выступит с тронной речью на новой сессии парламента 02:29
Глава МИД Венесуэлы назвал ордер на арест Моралеса страхом Боливии 02:14
Восемь человек умерли от свиного гриппа в Йемене 02:05
Режим ЧС введен в австралийском штате Новый Южный Уэльс 01:49
Для американцев теракты и киберугрозы страшнее конфликта с Китаем и РФ 01:38
Почти 50 человек пострадали в ходе столкновений в Барселоне 01:30
ГА ООН призвала США устранить визовые проблемы дипломатов РФ 01:06
В городах США объявлена масштабная операция по борьбе с преступностью 01:01
Трамп обвинил демократов в "нападении на США" 18.12.2019
Грызлов: Киев не стал обсуждать отвод войска по линии соприкосновения 18.12.2019
"Ливерпуль" вышел в финал клубного чемпионата мира 18.12.2019
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы 18.12.2019
Контактная группа не пришла к реализации решений "нормандской четверки" 18.12.2019
Спикер палаты представителей обвинила Трампа в нарушении конституции 18.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Какие новые профессии появятся в будущем
Какие новые профессии появятся в будущем
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
19.12.2019 00:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Баки высохли

АЗС на курильском острове остались без бензина
Текст: Евгения Шерешевская ("Российская газета", Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Затишье стоит на автозаправочных станциях Кунашира - одного из островов Южно-Курильского района Сахалинской области. Емкости для бензина опустели, а новую партию горючего не завезли.

Поставками на остров нефтепродуктов занимаются два предприятия. Они же за счет собственных средств построили и АЗС. Обычно горючее завозится морским транспортом из Приморья. Но на этот раз вовремя пополнить запасы помешали частые штормы - в декабре над Сахалином и Курилами один за другим прошло несколько циклонов. "Из-за штормовой погоды у нас не только с топливом, но и с продуктами питания было тяжело. Но продукты уже завезли с Сахалина", - рассказала журналистам вице-мэр Южно-Курильского района Наталия Савочкина.

Фото: istock
Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

С завозом нефтепродуктов на АЗС все оказалось сложнее. После того как погода нормализовалась, поставщикам понадобилось время на закупку бензина и дизтоплива. Не сразу удалось и найти суда, подходящие для их перевозки.

Сейчас все эти проблемы решены. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, нефтепродукты на Кунашир доставят из Приморья двумя партиями - к 23 и 25 декабря. Возможность заправить свое авто на АЗС у жителей острова появится уже на следующей неделе. "Мы внимательно следим за сложившейся ситуацией, - сообщил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко. - Поставлена задача: в максимально короткие сроки нормализовать снабжение бензином жителей Кунашира. Что касается дизельного топлива, то оно на острове есть в свободной продаже".

Кстати, работу экстренных служб отсутствие одного из основных видов автомобильного топлива не осложнило - пожарные, полиция, медицинские и социальные учреждения им обеспечены. Они имеют свои резервы, которые пополняют другие поставщики.

Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России
Граждане Украины смогут ездить в Россию по загранпаспорту
Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста