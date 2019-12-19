АЗС на курильском острове остались без бензина

Затишье стоит на автозаправочных станциях Кунашира - одного из островов Южно-Курильского района Сахалинской области. Емкости для бензина опустели, а новую партию горючего не завезли.

Поставками на остров нефтепродуктов занимаются два предприятия. Они же за счет собственных средств построили и АЗС. Обычно горючее завозится морским транспортом из Приморья. Но на этот раз вовремя пополнить запасы помешали частые штормы - в декабре над Сахалином и Курилами один за другим прошло несколько циклонов. "Из-за штормовой погоды у нас не только с топливом, но и с продуктами питания было тяжело. Но продукты уже завезли с Сахалина", - рассказала журналистам вице-мэр Южно-Курильского района Наталия Савочкина.

С завозом нефтепродуктов на АЗС все оказалось сложнее. После того как погода нормализовалась, поставщикам понадобилось время на закупку бензина и дизтоплива. Не сразу удалось и найти суда, подходящие для их перевозки.

Сейчас все эти проблемы решены. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, нефтепродукты на Кунашир доставят из Приморья двумя партиями - к 23 и 25 декабря. Возможность заправить свое авто на АЗС у жителей острова появится уже на следующей неделе. "Мы внимательно следим за сложившейся ситуацией, - сообщил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко. - Поставлена задача: в максимально короткие сроки нормализовать снабжение бензином жителей Кунашира. Что касается дизельного топлива, то оно на острове есть в свободной продаже".

Кстати, работу экстренных служб отсутствие одного из основных видов автомобильного топлива не осложнило - пожарные, полиция, медицинские и социальные учреждения им обеспечены. Они имеют свои резервы, которые пополняют другие поставщики.