ДТП в Забайкалье с 19 погибшими вновь обнажило застарелую проблему — отсутствие системы в обеспечении безопасности дорожного движения (БДД). Пока мы ее не решим, подобные происшествия будут происходить с пугающей периодичностью.

К 2024 году в нашей стране планируется снизить количество очагов ДТП на дорогах в два раза, а смертность в результате аварий - в 3,5 раза. Эта цель включена в паспорт национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Но для того чтобы решать такие задачи, нужен серьезный анализ проблем.

Есть ли сегодня этот анализ? Схема "разбора полетов" у нас не регламентирована. Как член региональной межведомственной комиссии по БДД я поинтересовался в профильном министерстве Хабаровского края, получили ли они по официальным каналам данные о произошедшем в Забайкалье, поставили ли их в известность о необходимости принятия мер. Увы. В дальневосточное управление Ространснадзора информация из Москвы также не поступала. Прошло между тем почти три недели... По информации СМИ, причиной аварии на мосту через Куэнгу стало лопнувшее переднее колесо. Существуют 24 страницы технического регламента правил эксплуатации автомобильных шин. Кроме того, есть и другие регламенты. Необходимо установить причины происшествия, нормы, которые нарушил перевозчик, и устранить возможность повтора этого.

Когда я трудился в советское время директором автобусного парка, у нас была четкая система работы с крупными дорожно-транспортными происшествиями. Я уже через сутки после ДТП знал, какие принципиальные ошибки были допущены его участниками. Анализировались причины, давались рекомендации.

У нас рассматривают лишь происшествия с пострадавшими. В Хабаровском крае таких примерно две тысячи в год - четыре-шесть процентов общего количества ДТП. То есть мы просто не мониторим ситуации на опасных участках дорог

Мы отменили многие правила, которые были приняты в Советском Союзе. Раньше в обязательном порядке в автопарках отрабатывали 12 нештатных ситуаций - вождение с лопнувшей шиной, в темное время суток, в гололед… Поведение отрабатывалось до автоматизма. Кто сейчас это делает? Где система работы с сотрудниками? Мы уничтожили институт повышения квалификации водителей.

Недавно при встрече с водителями одного из пассажирских автотранспортных предприятий я спросил у них, что такое место концентрации ДТП? Ни один из 17 человек не смог ответить. В прошлом году вместе с региональным министром транспорта мы проводили совещание с директорами компаний-перевозчиков. Попросил поднять руку тех, у кого в диспетчерской висит карта мест концентрации ДТП и опасных участков. Не поднял ни один! А мы хотим в целом по стране снизить количество этих мест!

В Хабаровском крае после страшного дорожно-транспортного происшествия 5 августа 2015 года, когда на трассе столкнулись два рейсовых автобуса и погибли 15 человек, заговорили о необходимости создания концепции безопасности дорожного движения. Мы, профессионалы, совме­стно с учеными Тихо­океанского государственного университета объединились в рабочую группу и подготовили этот документ. Его одобрили и региональные депутаты, и межведомственная комиссия по БДД, и общественный совет министерства промышленности и транспорта. Будут ли его внедрять - вопрос, на который может ответить лишь власть.

Концепция подразумевает, что в первую очередь необходимы организационные действия, которые требуют нормативного оформления на федеральном уровне. Например, нужно определить всех, от кого зависит безопасность дорожного движения. Мы насчитали 19 групп. Туда входят и транспортно-экспедиторские, и страховые, и дорожные компании, учебные заведения по подготовке водителей, предприятия техосмотра, обслуживания и ремонта автомобилей... Мы до сих пор на нормативном уровне не попытались классифицировать даже главного участника системы БДД - автотранспортные предприятия. Я уже не говорю о компаниях автомобильной инфраструктуры - в Хабаровском крае их больше двух тысяч. С ними никто не работает, они осуществляют свою деятельность по принципу "Рынок расставит все по своим местам и решит проблемы на принципах конкуренции". Не расставит, поверьте.

Следующий шаг - создание системы работы со всеми участниками, их обучение. Только с обученными людьми можно решать сложные задачи. Еще один нюанс - мы не умеем анализировать. В регионах есть центры безопасности дорожного движения. Но они не выполняют своей главной задачи - не ведут аналитическую работу. Рассматриваются лишь аварии с пострадавшими, в Хабаровском крае таких примерно две тысячи в год - четыре-шесть процентов общего количества происшествий. Мы просто не мониторим ситуации на остальных местах концентрации ДТП, не анализируем их. А еще есть нарушения правил дорожного движения (примерно 850 тысяч в год). Нужен разбор - почему они случились и что делать, чтобы больше их не было.

Сейчас на всех пассажирских автобусах появились тахографы. Но контролирующие органы интересует только наличие этих устройств, а не то, как поставлена работа с водителями на основе расшифровки тахограмм. Создается впечатление, что оборудование ставится на автомобилях лишь в интересах производителей тахографов. В нормативных документах отсутствует понятие маршрутной карты, в которой четко расписан скоростной режим, указаны места повышенной опасности и концентрации ДТП, площадки и время остановок автотранспорта для отдыха водителей. Расшифрованные тахограммы должны соответствовать маршрутным картам. Именно с их помощью следует выстраивать профилактическую работу с водителем - создавать систему поощрений и наказаний.

Хорошая аналитика покажет сразу: главная проблема владельцев транспортных предприятий - острый дефицит водителей. По оценкам, только в Хабаровском крае в этой сфере сегодня не хватает около 400-500 профессионалов. Подготовка одного водителя стоит от 100 до 200 тысяч рублей. Нет таких денег у владельцев транспорта. И эту проблему необходимо решать с помощью государств.