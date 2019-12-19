Экс-мэра Петропавловска-Камчатского посадили под домашний арест

Городской суд отправил под домашний арест бывшего мэра Петропавловска-Камчатского, который подозревается в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

"Суд принял решение назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц - до 19 января", - говорится в сообщении.

Напомним, что, по версии следствия, первую взятку в размере 700 тысяч рублей подозреваемый получил от начальника муниципальной службы благоустройства за "общее покровительство". В качестве посредника при передаче денег выступил родной брат чиновника. Произошло это в период с декабря 2018 года по апрель 2019-го.

Второй эпизод предполагаемой преступной деятельности следователи связывают с получением взятки в размере 200 тысяч рублей в период с февраля 2019 года по март 2019-го.

По мнению СК, экс-глава получил эти деньги от неназванного предпринимателя через уже двоих посредников - упомянутого выше родного брата и директора муниципальной службы автодорог. Вознаграждение предназначалось "за содействие при заключении муниципальных контактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ".