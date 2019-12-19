Республике удалось остановить убыль населения и повысить продолжительность жизни. А еще здесь снимают кино, готовятся строить "мост века" и производят компьютерные игры мирового класса. Рост производства в этом году - более 9 процентов. Об этом "РГ" рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Запуск газопровода "Сила Сибири" стал одним из главных событий в экономике страны. Этот проект и Якутии прибавит силы. Как скоро это произойдет, Айсен Сергеевич?

Айсен Николаев: Планируется, что газопровод выйдет на проектную мощность в 2025 году. И тогда у нас появится очень серьезное направление для развития экономики, связанное с деятельностью "Газпрома" в Якутии. И мы должны к этому готовиться. Поэтому вопросы глубокой переработки нефти и газа серьезно и четко обозначены в "Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года с целевым видением до 2050 года".

Сегодня у нас, например, нет таких мощностей, которые могли бы полностью обеспечить потребность в топливе. В то же время мы занимаем первое место в Дальневосточном федеральном округе по разведанным запасам нефти и газа. Уже добываем более 14 миллионов тонн нефти, а с выходом "Силы Сибири" на проектную мощность - будет еще и 27 миллиардов кубометров газа. Так что освоение нефтегазовых ресурсов, развитие производств с высокой добавленной стоимостью, обеспечение надежности газоснабжения республики - это стратегические приоритеты нашей экономической политики.

Как все это изменит жизнь населения республики?

Айсен Николаев: В их дома придет газ. Мы планируем масштабную газификацию, в том числе и южных районов. Топливо для автомобилей станет доступнее. Мы поставили задачу - развивать нефтегазовую переработку. И в первую очередь для производства газомоторного топлива. На днях я обсудил с руководством нашей газотранспортной компании создание сети газовых заправок, увеличение производства сжиженного углеводородного газа, чтобы мы могли максимально обеспечить им транспорт. Наконец, все это даст новые, высокопроизводительные, рабочие места.

Еще один важнейший для Якутии и ее жителей проект - мост через Лену. Сколько продлится строительство?

Айсен Николаев: Сразу хочу внести важную поправку в ваш вопрос: этот мост важен не только для Якутии, но и для всей северо-восточной части страны. Он станет основной составляющей частью Северного широтного хода, который в ближайшие годы, я уверен, соединит запад Якутии с Магаданом.

А в ближайшие 15 лет мы выйдем и на Иркутск. Понимаете? Впервые появится возможность автомобильного выхода на Охотское море, на Тихий океан не только через порты Хабаровска, Владивостока, но и через более северные точки в районе Магадана.

Так что это не просто, как многие считают, мост между Нижним Бестяхом, куда сейчас железная дорога пришла, и Якутском для снабжения города. Это еще и начало очень амбициозного проекта в масштабах страны. А для начала мост соединит федеральные автодороги "Лена" и "Колыма" с одной стороны и федеральную трассу "Вилюй" - с другой, а также пять региональных автодорог. Здесь и железная дорога, и международный аэропорт, и речной порт. Без моста преимущества этого транспортного логистического узла сводятся на нет.

Мост через Лену важен не только для Якутии, но и для всей северо-восточной части страны

Но и для Якутии он открывает большие перспективы.

Айсен Николаев: Безусловно. Он увеличивает круглогодичную транспортную доступность для населения с 21 до 83 процентов. Это прямое снижение затрат на северный завоз - более четырех миллиардов рублей. Когда я сообщил об этом первому вице-премьеру России Антону Силуанову, он сказал, что, наверное, это единственный проект, который имеет прямую бюджетную эффективность сразу с момента завершения строительства.

Теперь ответ на вопрос: когда построим. В 2020 году будет идти проектирование, надо пройти и госэкспертизу. Мост сложнейший. К работе подключаются крупнейшие научные институты. А строительство начнется с 2021 года. При правильной реализации работ в 2025 году мост может быть построен.

А как с другими мостами - через Алдан и Вилюй?

Айсен Николаев: Тоже построим. Они есть в планах Росавтодора. Эти реки перерезают федеральные трассы "Колыма" и "Вилюй". И в межсезонье дороги перестают нормально функционировать. Проектирование начнется в ближайшее время. Будем надеяться, за десять лет эти переходы появятся.

Мощный получается задел на будущее. А результатами этого года вы довольны?

Айсен Николаев: В целом - да. Якутия является лидером Дальнего Востока по росту ВРП, наверное, одна из первых и по стране. Он составит примерно 4 процента, что гораздо выше среднероссийского показателя. А промышленный рост будет более 10 процентов!

Полностью выполняем все планы по нацпроектам. А программу переселения из аварийного жилья в этом году даже перевыполнили - в новые квартиры въехали почти на 40 процентов больше людей, чем планировали. И это несмотря на то, что у нас строительный сезон гораздо короче, чем в других регионах.

В июле начала действовать Амуро-Якутская железнодорожная магистраль. Ее тридцать с лишним лет строили! Скажу без ложной скромности, это очень большое достижение. В 1990-е годы стройку хотели закрыть. Были сложности и экономические, и природные, но справились. С открытием Ленского моста значимость этой магистрали в разы увеличится.

Вы получили грант за достижение показателей эффективности властями республики. На что потратите эти деньги?

Айсен Николаев: Мы были приятно удивлены, когда узнали о получении гранта за достижение хороших результатов по социально-экономическому развитию региона за 2018 год. Это более 560 миллионов рублей. Сейчас будем решать, как их потратить. Проблем в Якутии хватает, очень много проектов, которые надо финансировать. Выберем самые необходимые.

У Якутии есть еще один резерв для роста - туризм. Какие здесь перспективы?

Айсен Николаев: Туризм - одна из тех отраслей, которую мы обязаны развивать. Это рабочие места, возможность монетизации культурных достижений, природных возможностей, которые есть у Якутии.

Много работаем в этом направлении, но и проблемы есть. Даже в Якутске не хватает гостиниц. Надо строить, развивать инфраструктуру.

По нашим планам, серьезное продвижение на мировой рынок произойдет не раньше 2022 года. Закончится масштабная реконструкция крупнейших аэропортов Якутска, Нерюнгри и Мирного. Они смогут принимать самолеты соответствующего класса. Мы рассчитываем, что в Якутию будут ежегодно приезжать сотни тысяч иностранных туристов. И, конечно же, мы очень заинтересованы в российских туристах.

Но в республике очень дорогие и внутренние авиарейсы. Цены кусаются похлеще якутских морозов. Как планируете развивать этот рынок?

Айсен Николаев: Да, из многих наших северных райцентров долететь до Якутска дороже, чем из Якутска до Москвы. При этом есть составляющие в цене билетов, которые можно минимизировать. Например, возьмем ФКП "Аэропорты Севера", которое объединяет воздушные гавани Якутии и Магадана. Когда десять лет назад оно создавалось, предусматривалось, что компания будет жить на бюджетные деньги. И обнулит аэропортовые сборы малых аэропортов. Сначала так и было. Все затраты казенного предприятия по малым аэропортам закрывала субсидия из федерального бюджета.

Но со временем аэропортовые сборы начали занимать все больше места в сумме доходов. И сегодня 70 процентов - сборы. И всего лишь 30 процентов - бюджетная субсидия. В результате аэропортовые сборы занимают 20 процентов в стоимости авиабилетов на Севере. И не только в Якутии, но и в других регионах.

Демография

Айсен Сергеевич, когда Якутия отметит день рождения своего миллионного жителя? По нашим расчетам, тысяч тридцать не хватает, а за первые пять месяцев этого года в республике родились более пяти тысяч малышей.

Айсен Николаев: Тут я ничего обещать не могу. Мы со своей стороны делаем все, чтобы рождаемость в республике росла.

Она начала снижаться с 2015 года. Но за счет сокращения смертности сохраняется естественный прирост населения, увеличивается ожидаемая продолжительность жизни. И сейчас в Якутии проживают более 967 тысяч человек. Постепенно дойдем и до миллиона. Якутия сегодня единственный регион Дальнего Востока, который имеет положительную динамику не только с точки зрения естественного прироста населения, но и миграционных процессов.

Молодежь удается удержать?

Айсен Николаев: Стараемся. У нас много интересных профессий для молодых. Мы очень серьезное внимание уделяем развитию IT-отрасли. Сегодня в ней работают 1,5 тысячи человек, мы намерены к 2024 году довести эту цифру до 10 тысяч человек.

Наши крупнейшие IT-компании уже вышли на мировые рынки. И Якутия стала безусловным лидером на Дальнем Востоке и в Сибири. Мы производим компьютерные игры, которые пользуются популярностью по всему миру. Одна из них предустановлена на всех устройствах Apple, которые продаются в США. Для молодой компании это очень большое достижение. Она резидент нашего якутского IT-парка, который мы открыли в прошлом году.

Власти республики делают серьезную ставку на развитие несырьевого сектора, в том числе и на его креативные направления. Среди них - дизайн, ювелирное мастерство. Это и якутское кино. Мы сегодня третий регион страны после Москвы и Санкт-Петербурга по производству полнометражных художественных фильмов. И качество этих фильмов растет, призов у нас все больше и больше. На Московском кинофестивале мы уже побеждали. Теперь нацелились на призы других международных кинофестивалей. И пора уже нам выходить на массовый рынок.

Как бы вы объяснили молодому человеку из западных регионов России, почему надо ехать работать и жить в Якутию?

Айсен Николаев: Потому что Якутия - один из немногих регионов мира, где можно максимально проявить себя, начать все с нуля и многого добиться. Вас ждут великие дела, ребята!

Подготовила Инесса Доценко