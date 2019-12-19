Глава Якутии объявил 31 декабря выходным днем

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря 2019 года.

Он сообщил, что указ о переносе выходного подписал "по многочисленным просьбам жителей Якутии". Обязательный характер документ носит только для организаций, финансируемых из государственного бюджета республики. Для них следующая рабочая неделя станет шестидневной.

Иным органам государственной власти в республике, органам местного самоуправления, а также работодателям, не относящимся к бюджетной сфере, рекомендовано сделать предновогодний день выходным.