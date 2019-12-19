Глава Колымы поручил чиновникам пересчитать постельное белье в больнице

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании поручил министерству здравоохранения проверить все жалобы жителей в социальных сетях на областную больницу, сообщает РИА Новости.

Как рассказала глава региона, на его странице в Instagram люди рассказывают о хамском отношении медиков, отказе в медицинской помощи, неправильных диагнозах и лечении. Кроме того, одно из обращений опубликовала сотрудница Магаданской областной больницы, которая попросила помочь обеспечить травматологическое отделение учреждения постельным бельем: сейчас, по ее словам, оно в плохом состоянии и его не хватает.

"Прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас. Мы будем проверять все сигналы в социальных сетях от людей, которые уже устали. Младший медицинский персонал, санитарки жалуются, что с их зарплаты удерживаются от пяти до десяти тысяч на моющие средства и тряпки. Кроме того, им приходится работать за двоих. А устраиваются мертвые души, родственники начальников. Наведение порядка воспринимается как посягательство на доходы. По каждой такой информации бледный вид будет иметь цепочка всех, кто за это отвечает", - сказал Сергей Носов.

Он также поручил наказать виновных и принести извинения жителям региона.