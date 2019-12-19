Третья всероссийская метапредметная олимпиада для школьников и студентов колледжей "Ближе к Дальнему" стартовала в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока" в Москве. Ее организаторы - Дальневосточный федеральный университет в партнерстве с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) и онлайн-платформой Учи.ру. Победители и призеры (по итогу нескольких этапов их определят в апреле 2020-го) получат до десяти бонусных баллов при поступлении в ДВФУ и вузы-партнеры.

За три дня фестиваля участие в отборочном туре олимпиады приняли около тысячи школьников. А всего "Дни" посетили порядка 25 тысяч молодых людей.

- Это третий наш фестиваль, первый во многом был организован "на ощупь". На втором мы уже точно ориентировались на молодежь и школьников. А на нынешнем в полной мере использовали весь полученный опыт, - рассказал "РГ" заместитель генерального директора АРЧК ДВ Гасан Гасанбалаев. - Например, работодатели в прошлый раз зачастую просто перечисляли ребятам вакансии своих предприятий. Но это плохо работает со школьниками! Сейчас привезли больше симуляторов и тренажеров. Конечно, старшекласснику гораздо интереснее потрогать руками двигатель, который производит завод "Мазда" во Владивостоке, нежели услышать об этом. Есть ли результат от наших действий? Его трудно определить в быстрой перспективе. Нужно заронить зерно. Прежде чем оно созреет, пройдет время.

Хотя какая-то отдача есть точно. На фестивале прошедшим специальный отбор московским студентам вручают сертификаты на стажировки в крупных дальневосточных компаниях.

- Стараемся приглашать студентов тех вузов, после окончания которых трудно найти работу в Москве. Ведь здесь не добывают нефть и газ, золото и уголь, не плавят сталь. В прошлом году мы смогли отправить из московского университета пять человек на стажировку в сахалинскую "Восточную горнорудную компанию". И одна девушка после практики осталась на острове, работает на этом предприятии, - приводит пример коллега Гасанбалаева Александр Логунов.

Инфографика: РГ/Рафаэль Зарипов

Другими словами, результат - штучный. О массовом потоке молодежи на Дальний Восток говорить не приходится. И прав Гасан Гасанбалаев, утверждая, что пока главное - заронить зерно. Сейчас те же школьники центральных регионов России знают о ДФО до обидного мало. Поэтому такие фестивали с их "завлекательным инструментом" в виде красочнейших экспозиций дальневосточных субъектов очень нужны. Пусть даже в памяти у школьников останется не суперверфь "Звезда" и гигант "Колмар" с их потребностью в кадрах, а привезенный якутский мамонтенок Юка, но это будет лучше, чем ничего.

- Мне очень понравилось. Я много узнала о Дальнем Востоке и теперь мечтаю там побывать. Вот забыла, правда, как называется это место. Там горы. Камчатка, наверное. Нет, не Камчатка, но тоже рядом с Владивостоком, - восторженно выдыхает Анастасия, 9-й класс.

Туризм туризмом, а вот возможность работы там школьники пока для себя не рассматривают.

- На Дальний Восток обычно хотят поехать те, кто любит Азию. Русским там удобно, потому что на Дальнем Востоке не заграничный язык, а русский, но в то же время близко Азия, - рассуждает еще одна девятиклассница Елизавета.

- Если программист в Москве получает около ста тысяч руб­лей, то в ДФО должны предложить 200. Еще для привлечения молодежи там должны быть развитая инфраструктура и хороший климат, - у одиннадцатиклассника Алексея подход прагматичный.

Конечно, того образовательного эффекта, который, вероятно, дают "Дни", можно было бы достичь и другим способом - увеличением часов географии в школах.

Но встретились мне на фестивале и такие подростки, кто целенаправленно стремился на это мероприятие.

Никита Зуев прибыл из Смоленска специально на "Дни Дальнего Востока". 16 лет. Учится в колледже филиала РЭУ имени Плеханова.

- Я увидел информацию про "Дни" еще в прошлом году на сайте Росмолодежи и "загорелся", - говорит он. - Нет, я не планирую ехать на Дальний Восток работать. Пока. Но знать о макрорегионе мне нужно - для саморазвития. И это так увлекательно! Кроме того, меня интересует специфика организации такого рода мероприятий. Я считаю, мне будет полезно разбираться в этом.

Очень хочется, чтобы приехал именно Никита.

Прямая речь

Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО:

- Развитие Дальнего Востока - процессы, прежде всего связанные с экономикой, привлечением инвестиций. Нужно, чтобы о том, что происходит на востоке нашей страны, знало как можно больше людей. Столица нашей Родины - город, где живут миллионы. А на Дальнем Востоке создаются десятки тысяч новых рабочих мест по самым разными специальностям. Мы надеемся заинтересовать москвичей и всех граждан России возможностью получить работу, показать им достопримечательности территорий, рассказать о том, чем гордится Дальний Восток.