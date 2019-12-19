На севере Сахалина более ста домов остались без тепла из-за аварии

Нарушено теплоснабжение в двух микрорайонах города Оха Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Причиной отключения стал порыв труб теплопровода. В результате аварии без тепла остались жильцы 113 домов, три детских сада, две школы и Центральная районная больница.

Восстановлением теплотрассы занимается бригада МУП "ОКХ" из 12 человек, в распоряжении которых три единицы техники.

По данным охинской администрации, теплоноситель из системы не сливали. Восстановить теплоснабжение планируется к концу суток.