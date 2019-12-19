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19.12.2019 06:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Преференции есть. Эффекта нет

От налоговых льгот добывающим компаниям лучше отказаться
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 286(8044)
Налоговые льготы добывающим компаниям далеко не всегда дают ожидаемый эффект, поэтому подход к ним должен быть взвешенным. На этом теряют и местные бюджеты, и государство в целом. А вот выгоды от подобных преференций часто весьма сомнительны.

В последние годы много делается для ускоренного развития Дальнего Востока. Развернуты гигантские стройки - космодром, газоперерабатывающий и газохимический комбинаты в Амурской области, нефтеперерабатывающий комплекс в районе Находки, судоверфь в Большом Камне, новый угольный гигант на Эльге в Якутии, в Комсомольске-на-Амуре задействованы все производственные мощности. Идет активное освоение углеводородных ресурсов новой Восточно-Сибирской нефтегазовой провинции и Сахалина. Наряду с индустриальными гигантами создано много небольших предприятий в разных отраслях.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Для привлечения инвесторов разработаны привлекательные режимы хозяйствования, в том числе налоговые льготы. Однако преференции эти не всегда оправданы. Выскажу свою точку зрения: применительно к отраслям недропользования их вообще не должно быть.

Если предприятие занимается добычей природных ресурсов и не в состоянии платить стандартные налоги, то незачем добывать богатства недр. Надо оставить потомкам. Иначе в чем же тогда смысл всей работы? Чтобы выкачать, выкопать и вывезти бесценные ресурсы, не получив от этого эффекта для их собственников - государства и его граждан?

Вот, к примеру, буквально на днях стартовала поставка газа по газопроводу "Сила Сибири" с Чаяндинского газоконденсатного месторождения в Якутии. Когда правительство Якутии делало расчеты по эффективности этого месторождения, оно исходило из того, что, как только газовые промыслы заработают на полную мощность и на Чаянде добыча выйдет на уровень 35 миллиардов кубометров в год, республика станет бездотационным регионом. Но, к сожалению, события развиваются по несколько иному сценарию, потому что на федеральном уровне приняты решения о всевозможных льготах для нефтяников и газовиков. И те налоги, которые планировалось получать от них в республиканский и местные бюджеты (на имущество, на землю), -- теперь льготируются.

Всевозможные льготы для добывающих предприятий прямо служат консервации устаревшей структуры нашего народного хозяйства, все больше и больше усиливая ее сырьевую направленность

В этих условиях республика пока не получит в полной мере эффекта от своих газовых активов. Конечно, новые и весьма значительные доходы бюджета будут, но не в тех объемах, которые изначально планировались. А значит, опять потребуются дотации из федерального бюджета. Постепенно объем добычи будет нарастать, выйдет на заданную полку в 35 миллиардов кубометров, отработаются технологии, подтянется инфраструктура. Кажется, что в будущем может быть поставлен вопрос о снятии льгот. Но к тому времени могут появиться утверждения, что запасы исчерпываются, дебет скважин падает, нужны не только действующие, но и новые налоговые послабления. В финале у государства не будет ни денег, ни газа.

Фото: iStock
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То же самое можно сказать относительно режимов территорий опережающего социально-экономического развития, которые массово создаются на Дальнем Востоке. ТОРы не должны создаваться для разработки недр. Тем более что в ряде случаев добываемые на этих площадках полезные ископаемые конкурируют на мировых рынках с продукцией предприятий, расположенных в других регионах России. Это фактически означает, что возможные доходы государства российского опосредованно оседают в карманах потребителей наших ресурсов.

Есть и еще один важный аспект. Всевозможные льготы для добывающих предприятий прямо служат консервации устаревшей структуры нашего народного хозяйства, все больше и больше усиливая ее сырьевую направленность. Все отрасли новейшего технологического уклада, равно как и утраченные страной стандартизированные обрабатывающие производства - вот что на самом деле должно всячески стимулироваться, вплоть до полного невзимания с них большинства налогов.

Что касается добывающих компаний, то в первую очередь надо подвергнуть ревизии обоснованность их внутренних затрат. А для естественных монополий этот вопрос уже перезрел. Конечно, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере нужны определенные стимулы для работы нефтедобывающих и горных предприятий. Но искать их надо не в очередном льготировании всего и вся, а в дифференциации налога на добычу полезных ископаемых. От его плоской шкалы надо переходить к гибкой, основываясь на теории абсолютной и дифференциальной ренты. Такие наработки делались институтами РАН, но оказались не нужны. Лоббистские возможности сырьевиков, увы, значительно шире.

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