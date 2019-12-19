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19.12.2019 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке сосудистый центр проверят после смерти пациента

Текст: Дина Непомнящая

В Камчатском крае сотрудники министерства здравоохранения начали проверку в региональном сосудистом центре Петропавловска-Камчатского, где скончался пациент.

На сайте краевого правительства сообщается, что 71-летний мужчина поступил в медучреждение 17 декабря с инфарктом миокарда. Пациенту должны были срочно сделать операцию на сердце, но, как заявил заведующий отделением рентгенхирургии больницы, оказать помощь вовремя не удалось из-за нехватки коронарных микропроводников.

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Губернатор региона Владимир Илюхин потребовал тщательно разобраться в ситуации и выяснить, действительно ли в центре не достаточно расходных материалов.

"Все ли необходимые действия были предприняты врачами, или это результат чьей-то преступной халатности? Человеческая жизнь должна быть в приоритете, и, если этого кто-то не понимает, он не может работать в медицинской сфере. Я требую у министра здравоохранения в кратчайшие сроки представить мне результаты проведенной служебной проверки", - заявил глава Камчатки.

Также Владимир Илюхин обратился к руководителю краевого следкома с просьбой тщательно изучить все обстоятельства ЧП.

Как сообщается на сайте СУ СК Камчатки, следователи начали проверку инцидента.

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