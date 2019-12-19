В Благовещенске "заминировали" 13 детских садов

Волна сообщений о минировании дошкольных учреждений, обрушившаяся сегодня утром на Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Биробиджан дошла до Благовещенска. В столице Амурской области эвакуировали уже 13 детских садов.

Сотрудники садиков выводят детей в другие корпуса и расположенные неподалеку школы. К тем организациям, которые расположены более автономно, для обогрева людей подъехали автобусы.

"Исполняющий обязанности мэра города Олег Имамеев незамедлительно выехал в детский сад № 47. Как доложила заведующий Галина Дружинина, все дети, а это 246 воспитанников в течение 10-15 минут были эвакуированы в школу №7", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Анонимные сообщения, как и в соседних городах, поступили на электронные адреса. Сейчас их достоверность проверяют кинологи. В детских садах № 32 и № 47 взрывчатки не нашли.

Представители мэрии Благовещенска попросили работодателей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и отпустить родителей, чтобы они могли забрать своих детей домой.

Напомним, на прошлой неделе подобные сообщения о минировании отправляли в школы и вузы Хабаровска, Владивостока, Комсомольска, Благовещенска и Биробиджана.