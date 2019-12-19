В Бурятии 90-летний пенсионер продлил действие водительских прав

В Бурятии 90-летний ветеран из села Турунтаево Василий Леонидович Угрюмов продлил действие водительского удостоверения.

Как сообщает ГТРК "Бурятия", несмотря на возраст, Угрюмов не только хорошо управляет своими "Жигулями" и "Нивой", но даже сам по-прежнему их ремонтирует.

Уже десять лет ветеран живет один, но при этом отлично справляется с хозяйством. Бывший комбайнер, моряк, он за свой труд получил немало наград. До самой пенсии возглавлял добровольную народную дружину, помогал следить за порядком в селе, трудился общественным судоинспектором.

Василий Леонидович не только полон сил - он и других заряжает своей энергией, добротой и оптимизмом.