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19.12.2019 08:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии 90-летний пенсионер продлил действие водительских прав

Текст: Юлия Гарднер

В Бурятии 90-летний ветеран из села Турунтаево Василий Леонидович Угрюмов продлил действие водительского удостоверения.

Фото: www.litfund.ru
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Как сообщает ГТРК "Бурятия", несмотря на возраст, Угрюмов не только хорошо управляет своими "Жигулями" и "Нивой", но даже сам по-прежнему их ремонтирует.

Уже десять лет ветеран живет один, но при этом отлично справляется с хозяйством. Бывший комбайнер, моряк, он за свой труд получил немало наград. До самой пенсии возглавлял добровольную народную дружину, помогал следить за порядком в селе, трудился общественным судоинспектором.

Василий Леонидович не только полон сил - он и других заряжает своей энергией, добротой и оптимизмом.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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