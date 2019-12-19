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19.12.2019 07:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае увеличилось число "заминированных" детских садов

Текст: Дина Непомнящая

Эвакуации детей и сотрудников из-за сообщений о минировании прошли сегодня уже в 74 дошкольных учреждениях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщил "РГ" начальник пресс-службы администрации Хабаровска Руслан Соколов, в краевом центре "заминировали" 49 детских садов. Всего оттуда пришлось вывести почти 11 тысяч малышей и больше двух тысяч сотрудников.

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Эвакуировались и сотрудники управления образования, туда тоже поступило анонимное предупреждение.

С учетом того, что некоторые дошкольные учреждения занимают сразу несколько зданий, в общей сложности работа была нарушена на 68 социальных объектах.

- Проверили 41 детский сад. Бомб не было. Дети туда уже вернулись и легли спать. Малышей, из восьми садиков, которые еще проверяют отвели в соседние школы и покормили, - отметил Руслан Соколов.

Представитель городской администрации также отметил, что в социальных сетях распространялись сообщения о том, что детей выводили на мороз раздетыми. Но, как вскоре выяснилось, таких случаев не было.

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- Возможно эти сообщения разместили те же люди, которые отправили угрозы о минировании, - заметил Соколов.

Еще 25 детских садов эвакуировали в Комсомольске-на-Амуре. Из них 17 уже успели проверить. Сообщения о минировании не подтвердились.

- Воспитанников выводили в школы, здания администрации и дворец творчества. Всего 5400 детей. Многих из них уже забрали родители, - рассказал представитель мэрии Комсомольска Иван Лаврентьев.

Напомним, что подобные сообщения пришли также на электронные адреса дошкольных учреждений Благовещенска и Биробиджана. В столице ЕАО во время эвакуации погибла 73-летняя воспитательница.

На прошлой неделе были "заминированы" дальневосточные школы и вузы.

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