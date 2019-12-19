В Певеке приняли первые киловатты с плавучей АЭС "Академик Ломоносов"

Сегодня, 19 декабря, за пять минут до фактического начала большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, из Певека в Москву пришло важное сообщение: первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа.

Как уточнили в концерне "Росэнергоатом", которому принадлежит новый объект электрогенерации, это произошло в 11 часов по московскому времени. А в Певеке был уже поздний вечер, и там символом долгожданного энергопуска стали новогодние огни, зажженые на главной городской елке.

Ранее комиссия Дальневосточного управления Ростехнадзора выдала разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", было получено разрешение на его подключение к северным электросетям АО "Чукотэнерго".

Глава концерна "Росэнергоатом" Андрей Петров так прокомментировал важное для Певека и символическое для всей атомной отрасли событие: "Сегодня осуществлено первое включение генераторов ПЭБ "Академик Ломоносов" в сеть. Таким образом, сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути. Основная задача текущего года успешно выполнена, а задача на 2020 год - сдать ПАТЭС в промышленную эксплуатацию".

Заметим, что после ввода ПАТЭС в эксплуатацию количество действующих атомных станций России вырастает с 10 до 11. Кроме того, впервые в истории отечественной атомной энергетики сразу две действующих атомных станции - ПАТЭС "Академик Ломоносов" и Билибинская АЭС - будут находиться на территории одного субъекта федерации.