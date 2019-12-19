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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Смертельно опасный пандус

Власти оставили без внимания проблемы инвалида первой группы
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Неделя № 288(8046)
После выхода статьи в пермском номере "Российской газеты" о том, что жительница Нытвы Татьяна Боброва после получения тяжелых травм осталась одна со своими проблемами, к ситуации немедленно подключилась прокуратура. Татьяна Александровна - инвалид первой группы, она не может ходить и передвигается на коляске. В июле этого года она решила побывать в райотделе соцзащиты для получения консультации.
Равнодушие чиновников - худший враг человека с ограниченными возможностями. Фото: Константин Бахарев Равнодушие чиновников - худший враг человека с ограниченными возможностями. Фото: Константин Бахарев
Равнодушие чиновников - худший враг человека с ограниченными возможностями. Фото: Константин Бахарев

- Смотрю, по лестнице в здание администрации района поднимается мужчина, - вспоминает Боброва. - А мне туда и надо. Я его окликнула, чтобы помог, потом вижу, пандус есть. Обрадовалась и сама поехала по нему.
Чтобы доказать, что у него нет ноги, инвалиду пришлось ползти

Тут и приключилось несчастье. Из-за выступа на пандусе коляска опрокинулась, и Татьяна Александровна из нее выпала. Приехала "скорая", врач предположила, что есть повреждения, но от госпитализации Боброва вгорячах отказалась. Вернулась домой, однако самочувствие ее резко ухудшилось. После обращения в больницу стало ясно, что сломаны обе руки. Лечение прошло не совсем удачно. Левая плечевая кость срослась неправильно, а в предплечье образовалась мозоль, которая сдавливает нервные окончания и периодически появляется острая боль.

- Я всю жизнь работала, - говорит Боброва. - И никого никогда ни о чем не просила. А тут решила побывать в соцзащите, чтобы узнать, могут ли помочь сделать пандус в доме, чтобы я сама могла в баню добираться, и такое несчастье приключилось.

Татьяна Александровна решила привлечь к ответственности тех, по чьей вине она пострадала. В октябре позвонила в полицию, которая проводила проверку по этому инциденту. Там сказали, что в возбуждении уголовного дела по факту получения травмы на пандусе у администрации ей отказано. Кстати, после происшествия с Бобровой пандус возле администрации Нытвы забетонировали. Но, по мнению Надежды Романовой, председателя Пермской краевой организации Всероссийского общества инвалидов, ремонт не устранил нарушений. Дело никак не сдвигалось с мертвой точки. Зато по Нытве пошли слухи, что Боброва мошенница, якобы сломала руки дома, а потом приехала к администрации и там упала, чтобы получить компенсацию от властей. И только после того как вышла статья "Травма на пандусе", на Боброву обратили внимание. К ней приехал заместитель прокурора Нытвы.

Фото: iStock
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- Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, здоровью Татьяны причинен тяжкий вред, - сообщил он. - Все материалы переданы в Следственный комитет. Дадим и правовую оценку действиям полиции. После экспертизы пандуса на соответствие нормативам решим вопрос о компенсации.

А пока власти Нытвы поставили возле входа в здание администрации звонок для маломобильных жителей. Можно позвонить, и сотрудник муниципалитета поможет зайти.

- Я очень признательна "Российской газете", - говорит Татьяна Александровна. - Журналисты очень мне помогли, без них я оставалась без всякой поддержки, только родные что могли, то и делали.

Равнодушие чиновников - худший враг человека с ограниченными возможностями.

P.S.

Дело пошло

После проверки прокуратуры следственный комитет Пермского края возбудил уголовное дело по части второй статьи 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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