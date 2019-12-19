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19.12.2019 11:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стоимость выкупа земельных участков в ОЭЗ "Тольятти" снизится на 30%

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
С 1 января 2020 года в Самарской области начнет действовать новая кадастровая стоимость для определенных категорий земельных участков. Переоценка затронула также территорию Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти". При этом после корректировки резиденты зоны получат преимущества. С нового года стоимость аренды и выкупа земельных участков на этой территории для инвесторов снизится в среднем на 30 процентов.
ОЭЗ "Тольятти" - крупнейший приоритетный инвестиционный проект Самарской области. Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти" ОЭЗ "Тольятти" - крупнейший приоритетный инвестиционный проект Самарской области. Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти"
ОЭЗ "Тольятти" - крупнейший приоритетный инвестиционный проект Самарской области. Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти"

Теперь резиденты, разместившие производство на территории ОЭЗ, смогут воспользоваться правом льготного выкупа земли и приобрести участок по цене 90 тысяч рублей гектар. Ранее стоимость такого участка составляла более130 тысяч рублей.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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С 1 января 2020 года в Самарской области начнет действовать новая кадастровая стоимость для определенных категорий земельных участков. Переоценка затронула также территорию Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти". При этом после корректировки резиденты зоны получат преимущества. С нового года стоимость аренды и выкупа земельных участков на этой территории для инвесторов снизится в среднем на 30 процентов.

- Вкупе с налоговыми преференциями такая беспрецедентно низкая стоимость земли делает наши условия одними из самых выгодных среди особых экономических зон России. При этом немаловажно, что подключение ко всем коммуникациям новых производств осуществляется совершенно бесплатно, - отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Изменение кадастровой стоимости стало очередным шагом областных властей на пути к амбициозной цели, обозначенной губернатором Дмитрием Азаровым - войти в ТОП регионов страны по показателям инвестиционной привлекательности. Хотя серьезные успехи в этом направлении уже достигнуты (в этом году область поднялась на 24 пункта в рейтинге инвестиционного климата), но для динамично развивающегося Самарского региона этого недостаточно.

Фото: iStock
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Между тем ОЭЗ "Тольятти" является крупнейшим приоритетным инвестиционным проектом Самарской области. Ее резиденты - 22 компании из семи стран с суммой заявленных инвестиций порядка 23,8 миллиарда рублей и планом создания 5,6 тысяч новых рабочих мест. Ранее министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подчеркивал, что для региона принципиально важно, чтобы сегодня в ОЭЗ "Тольятти" активно продолжали развиваться различные сферы деятельности: машиностроение, автокомпоненты, химия, стройматериалы, фармацевтика, упаковка. А с реализацией стратегических инфраструктурных проектов: строительства железной дороги и создания в ОЭЗ логистического центра площадью более 30 тысяч квадратных метров интерес инвесторов к этой территории еще больше возрастет, уверен министр.

В свою очередь, министерство экономического развития и инвестиций области выстраивает открытый диалог с бизнесом, чтобы своевременно корректировать механизмы поддержки и оказывать инвесторам максимальное содействие. Так, в режиме "одного окна" услуги бизнесу предоставляет Агентство по привлечению инвестиций.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Стратегия нашего региона - это стратегия лидерства, и мы вместе движемся в заданном направлении. Благодаря целенаправленной работе нам удалось сформировать устойчивый тренд экономичного роста. Регион улучшает показатели по качеству законодательных механизмов для поддержки инвесторов и бизнеса в целом. И это приносит свои плоды - инвесторы все чаще делают свой выбор в пользу Самарской области.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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