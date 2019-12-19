Ульяновская область вышла в лидеры по качеству детского отдыха

Ульяновская область заняла вторую строчку во всероссийском рейтинге качества организации детского отдыха, по данным исследования "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

В последние годы при поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Морозова было увеличено финансирование этого направления. В 2019 году бюджет летней оздоровительной кампании вырос на 31 миллион рублей по сравнению с предыдущим периодом. Практически полностью была удовлетворена потребность детей и родителей в приобретении путевки за частичную стоимость. Исключение составили случаи, когда не оказалось мест в конкретном лагере. В результате почти 56 процентов ульяновских школьников отдохнули в оздоровительных лагерей разного типа.

- В этом году нам удалось расширить инфраструктуру детского отдыха. В Чердаклинском районе был открыт новый детский оздоровительный лагерь "Смарт", где в течение летнего сезона отдохнули около 400 детей и подростков. Также впервые были привлечены к оздоровительному отдыху такие организации как Вешкаймский реабилитационный центр "Сосновый бор", центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Доверие" в Майнском районе, частная школа "Источник", центр отдыха и досуга "Биляр" в Ульяновске, - пояснила министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова.

Исследование проводилось на основе открытых данных, опубликованных на сайтах региональных органов исполнительной власти РФ, а также сведений Росстата и других официальных источников. Лидерами рейтинга стали Москва, Краснодарский край и Свердловская область, набравшие по 17 баллов. На втором месте с 15-ю баллами Ульяновская, Тюменская и Нижегородская области и Санкт-Петербург.

Оценка качества организации детского отдыха проводилась по 12 критериям в рамках трех основных направлений, а также применялись повышающие и понижающий коэффициенты. Так повышающим коэффициентом отмечалось наличие в регионе возможностей для приема и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья.

Главным критерием рейтинга стало обеспечение безопасности. В этом году был добавлен новый показатель - наличие событий негативного или массового характера. Напомним, в начале летней оздоровительной кампании глава региона поручил уделить особое внимание организации безопасного и качественного отдыха детей. В течение лета на территории региона не было зарегистрировано массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений и аварийных ситуаций в детских оздоровительных лагерях.

Для отдыха детей были реализованы образовательные профильные программы. Так, в Вешкаймском реабилитационном центре "Сосновый бор" впервые проведена смена для 60 детей-инвалидов и ограничениями по здоровью, 12 из них находились в сопровождении родителей.

- Большинство детей были впервые в детском лагере. Для работы с ними были специально подготовлены вожатые - студенты Ульяновского государственного педагогического университета. Кроме лечебных процедур ребята были погружались в творческую атмосферу. Они обучались компьютерной и финансовой грамотности, учились управлять велосипедом и играть на пианино. Каждый ребенок в конце смены получил в подарок книгу Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", по мотивам которой была разработана программа смены, - рассказала руководитель реабилитационного центра "Сосновый бор" Любовь Самосудова.

В пилотном режиме в этом году был запущен проект по повышению качества жизни людей через летний отдых. Появились тематические смены для разных категорий отдыхающих всех возрастов. Были организованы профессиональные тематические смены для молодых специалистов, граждан старшего поколения, представителей разных профессиональных и общественных сообществ.

В результате количество смен было увеличено почти до 80, а количество отдыхающих выросло более чем в три раза. В дальнейшем в проект предполагается привлечь частных инвесторов и негосударственный сектор. Это станет ключевым вектором развития региональной системы отдыха и оздоровления. В ближайших планах обеспечить постепенное превращение загородных лагерей в инновационные площадки учебно-воспитательного процесса. Такой формат летнего отдыха позволит решить задачи, поставленные в национальном проекте "Образование".