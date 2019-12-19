В Кадастровой палате рассказали о необычных названиях городов и сел

Роскошный, Барабан, Передняя Бырка и Красный Слон - эти и многие другие населенные пункты, имеющие необычные названия, в 2019 году были включены в госреестр недвижимости. Об этом рассказали в Федеральной кадастровой палате.

Там отметили, что всего в уходящем году Госреестр недвижимости пополнился сведениями о границах более чем 8,7 тысячи населенных пунктов. Теперь там содержатся сведения о более чем 44 тысячах границ городов и сел России. В том числе и с очень оригинальными названиями.

Так, теперь в реестре есть границы деревни Непременная Лудзя в республике Удмуртия, сел Сестры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревни Барабан в Пермском крае, села Передняя Бырка в Забайкальском крае, деревень Красивая и Кислое в Тюменской области, деревни Папуз-Гора и села Вязовый Гай Ульяновской области, села Теплые Ключи Еврейской автономной области, поселка Черничный и деревень Пиджакова, Смородинка, Калачики и Елкина на территории Свердловской области.

В Ярославской области официально обрели границы деревни Выдры, Гологузово, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон, Верхний Жар и Нижний Жар. В Белгородской области - хутора Роскошный и Ездоцкий. В нынешнем году в реестр были внесены границы Грани - села в Воронежской области, границы Архангела - села в Ивановской области. Русская Конопелька и Красный Пахарь - деревня и поселок в Курской области - также теперь имеют четкие границы.

А еще теперь в реестре есть сведения о границах деревни Ленин-Буляк в республике Башкортостан (в переводе на русский язык Ленин-Подарок), где проживают всего четыре человека, и села Пристань Исады в Вологодской области. Население этого села - всего два человека, да и то по данным переписи 2010 года.

По словам замглавы Федеральной кадастровой палаты Марины Семеновой, учет территориальных границ предотвращает возможность мошеннических действий при выделении земельных участков под строительство и использование земель не по назначению.