В Татарстане 31 декабря объявили выходным днем для чиновников

В Татарстане разрешилась главная предновогодняя интрига - 31 декабря все-таки будет выходным днем. Об этом сообщил сегодня на своей официальной странице в Instagram президент РТ Рустам Минниханов.

Он обнародовал итоги народного голосования, которое провели в республике по столь животрепещущему вопросу. За региональный выходной проголосовали 89 процентов.

"Сегодня подписал распоряжение - 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем.

Призываю все организации на территории республики присоединиться. С наступающим!", - подытожил глава республики.

Как пояснили ранее "РГ" в пресс-службе президент РТ, по закону объявить региональный выходной он может только для госслужащих Татарстана. Это следует из официального документа.

Для предприятий и организаций, находящихся на территории республики, это решение носит лишь рекомендательный характер.