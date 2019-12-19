В Удмуртии школьники смогут обменять мусор на бесплатный проездной

Школьники Удмуртии смогут обменять пластиковые бутылки и макулатуру на бесплатный проездной. Такую акцию в январе 2020 года запустит региональный оператор по обращению с отходами.

Акции будут проводить раз в месяц. Принимать вторсырье будут в новом экопункте на улице Камбарской. Там отходы взвесят и, если все условия выполнены, выдадут экопроездной на три вида транспорта - автобус, троллейбус и трамвай. Перед стартом акции в соцсетях для ребят проведут инструктаж и объяснят, какое вторсырье будут принимать.

В компании уточнили - подобной акции обмена отходов на проездные нет еще ни в одном городе России. На вопрос, планирует ли регоператор в дальнейшем привлечь к акции и остальное население, например студентов, в компании ответили, что все будет зависеть от результатов эксперимента со школьниками.

Андрей Безухов - активист ижевского экодвижения "Зеленый паровоз", которое регулярно проводит в столице Удмуртии акции по раздельному сбору отходов, рассказал "РГ", что на их мероприятиях школьники гости нечастые. Исключение - младшие ребята из начальных классов, их приводят с собой родители.

Перед стартом акции в соцсетях для ребят проведут инструктаж и объяснят, какое вторсырье будут принимать

- Старшеклассники на наших акциях - довольно редкое явление, поскольку у ребят другие приоритеты и интересы. Приходят в основном из школьных экологических отрядов, те, кого интересует проектная деятельность экологической направленности. Но они больше за нашим опытом ходят, вопросы какие-то прояснить, - прокомментировал Безухов.

Он также предположил, что исходя из низкой стоимости вторсырья акция носит, скорее всего, просветительский характер и главная ее цель - заинтересовать молодое поколение.

Мнение

Александр Вострокнутов, папа ученика 3-го класса, г. Ижевск:

- В детстве мы тоже собирали бутылки, чтобы сдать их и купить мороженое. В то время для этого нужно было собрать, если я правильно помню, где-то пять-шесть стеклянных "чебурашек" (бутылки по 0,5 литра. - Прим. ред.). Если с детьми будут проводить подробный инструктаж, что, как и где собирать, и при условии, что сын-третьеклассник пойдет собирать мусор только в компании одноклассников, я его отпущу. В противном случае - скорее нет. На детей могут обозлиться бездомные, для которых сбор тех же бутылок - одна из статей их дохода. Вряд ли им понравится, что школьники отбирают их "хлеб". Думаю, что стоимость самого проездного здесь не играет большой роли, в этой акции важна ее суть - привить детям привычку к чистоте и научить их ценить труд.