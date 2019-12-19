В Уфе полицейского осудили за пытки 17-летней девушки

В Уфе суд вынес приговор 29-летнему старшему оперуполномоченному отдела полиции Советского района города: правоохранитель пытался заставить 17-летнюю девушку признаться в преступлении. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

По данным следкома, чтобы вынудить признаться в преступлении подозреваемую в грабеже, полицейский надел на нее наручники, а также связал автомобильным тросом, чтобы та не могла двигаться. В сообщении говорится, что страж порядка применил в отношении несовершеннолетней "физическое и психологическое насилие, нанеся телесные повреждения", а затем на 12 часов запер ее в одном из помещений отдела полиции.

Девушка на тот момент не имела статуса подозреваемой по уголовному делу и ее официально не задерживали.

После своего освобождения несовершеннолетняя написала заявление в СК. В апреле 2019 года полицейского вызвали к следователю, однако в тот же день страж порядка исчез и был объявлен в федеральный розыск. Через неделю мужчина сам явился в следственный отдел, однако вины своей не признал.

Обвинение ему предъявили по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств". Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности в правоохранительных органах.