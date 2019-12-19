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19.12.2019 16:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ульяновске прошли проверки источников загрязнения воздуха

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Инициатором очередной проверки стал депутат гордумы Юрий Мухин.
Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска

Жители не только 12-го округа, но и Нового города периодически жалуются на смог, который окутывает Заволжье. Одна из причин его возникновения - дым от небольших производств, которые предприимчивые ульяновцы развернули в собственных гаражах. Здесь производят водостоки, сайдинг, сжигают отходы мебельного производства и многое другое. Маркером их локации выступает густой дым, он виден за несколько километров вокруг.

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
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- Такие товарищи должны состоять на учете в министерстве природы, но на практике так бывает не всегда. Видно, на трубе даже нет фильтра. К сожалению, таких нарушителей еще достаточно много, не все из них идут на контакт. Тогда мы устанавливаем юридическое лицо, применяем административные меры, - рассказал заместитель начальника управления по охране окружающей среды администрации Кирилл Шубаров.

Размер штрафа зависит от вида деятельности, которым занимаются предприниматели. Максимальная сумма штрафа для первого раза составляет до 250 тысяч рублей.

Замеры контролирующих ведомств показывают, что ситуация по состоянию воздуха в Ульяновске относительно стабильная. Последнее превышение предельно допустимой концентрации загрязнений атмосферы было зафиксировано 14 декабря. По словам специалистов, оно было незначительным и не могло нанести серьезного вреда ни окружающей среде, ни людям.

Однако местные власти не намерены мириться с подобными источниками загрязнения.

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
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- Мы не решим проблему очистки воздуха установкой фильтров, она намного серьезнее. Нужно этот бизнес оформлять официально, создавать рабочие места, которые будут соответствовать требованиям закона. Мы идем навстречу таким предпринимателям, - говорит депутат Городской Думы Ульяновска по 12 избирательному округу, директор парка "Прибрежный" Юрий Мухин.- Данный кооператив находится на моем округе, и я лично столкнулся с этой проблемой. Здесь через дорогу расположены жилые дома, рядом находится парк "Прибрежный". Местным жителям приходится постоянно сталкиваться с этой проблемой, они вынуждены жить в дыму. Это недопустимо и мы продолжим борьбу за чистый воздух.

С 2016 года в регионе действует гаражная амнистия, принято решение сделать ее бессрочной. Соответствующая инициатива была внесена губернатором Сергеем Морозовым и поддержана депутатами Законодательного Собрания региона. В портово-экономической зоне созданы условия для вывода предпринимателей из тени.

Стоит отметить, что результаты такой работы уже есть. Только за ноябрь 5 юридических лиц, расположенных в гаражных кооперативах, перешли в промышленную зону. Многие не сменили место базирования, но установили очистительные фильтры.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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