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19.12.2019 12:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновской области оснастят оборудованием базовые школы РАН

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Ульяновская область оказалась одним из немногих регионов, где Российская академия наук (РАН) определила сразу три базовые школы для создания максимально благоприятных условий выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий.
Фото: Пресс-служба министерства образования Ульяновской области Фото: Пресс-служба министерства образования Ульяновской области
Фото: Пресс-служба министерства образования Ульяновской области

Всего организовано 75 опорных школ РАН в 32 регионах страны. Ожидается, что это позволит увеличит приток в науку талантливых детей, поможет воспитать новое поколение российских ученых.

В проекте участвуют лингвистическая гимназия, лицей № 20 и гимназия № 1 Ульяновска.

Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
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- Наступил период очень интересной работы. Нам необходимо внести изменения в проект развития, в учебные планы, в основные и дополнительные общеобразовательные программы, а также четко знать, как обновить материально-техническую базу этих учебных организаций. Нужно запланировать, кого приглашать к сотрудничеству из числа ученых российских и зарубежных центров, - говорит губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Планируется, что за счет федерального и регионального бюджета лингвистическая гимназия Ульяновска будет оснащена оборудованием для лаборатории, технологического и естественнонаучного кабинетов. В гимназии № 1 предполагается создать целый комплекс современных цифровых лабораторий: химии, биологии, физики, 3d - моделирования и прототипирования. Многопрофильному лицею № 20 необходимо цифровое оборудование, которое позволит обеспечить модернизацию всего образовательного процесса.

- По инициативе губернатора были выделены средства в размере восьми миллионов рублей на восстановление обсерватории. Она станет не только достоянием гимназии, но и превратится в научный региональный центр. Планируется, что планетарий начнет свою работу уже в следующем году, - рассказал директор гимназии № 1 Ульяновска Алексей Клоков.

На сегодняшний день разработана дорожная карта по передаче трех школ с муниципального на областной уровень. Планируется, завершить эту процедуру до сентября следующего года.

- Это повлечет за собой увеличение внимания данным школам. Отмечу, что в настоящий момент по инициативе губернатора Сергея Морозова, разработан проект постановления регионального правительства, который определяет финансирование каждого образовательного учреждения в размере пяти миллионов рублей. Средства будут направлены на комплекс мероприятий, которые определит сама школа. В формировании конкретного направления будут задействованы все участники учебного процесса - школьники, их родители и учителя, - уточнила министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова.

Фото: Пресс-центр объединенного совета обучающихся УлГТУ
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Проект "Базовые школы РАН", поддержанный президентом России и направлен на подготовку молодых специалистов для научно-исследовательских организаций страны. Согласно нацпроекту "Наука", к 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира по наличию научных исследований и разработок новых технологий.

- Сегодня уже можно смело говорить, что в 2020 году три базовые школы РАН в Ульяновской области получат дополнительное федеральное финансирование в пределах десяти миллионов рублей плюсом к средствам, выделенным из регионального бюджета. Эта позволит дать импульс в развитии этих образовательных учреждений. Каждая из трех школ выбрала свое направление, свой приоритет в научной деятельности и под это будут формироваться лаборатории, ¬¬- говорит руководитель представительства Российской академии наук на территории Ульяновской области Олег Асмус.

Справка "РГ"

В феврале на Российском инвестиционном форуме - 2019 рассказали о запуске в России проекта по созданию базовых (опорных) школ РАН. С такой инициативой выступил президент РАН, ее поддержало минпросвещения РФ. Ежегодно России нужно примерно 10 тысяч тех, кто приходит в науку. Организация базовых школ позволит создать систему подготовки кадров для востребованной отрасли.

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