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19.12.2019 19:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновской области отремонтируют школы и построят новые детсады

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В бюджете на 2020 год в Ульяновской области предусмотрели софинансирование на реализацию проекта "Современная школа", направленного на создание наилучших условий для обучения детей, обеспечение доступности дошкольного образования и новые меры поддержки в рамках проекта "Учитель будущего".

На реализацию профильной госпрограммы в областном бюджете на 2020 год предусмотрены средства в размере почти 11 миллиардов рублей, что на 10,9 процента больше, чем в текущем году.

- Будет продолжена работа большого блока мероприятий по ремонтам образовательных организаций региона. Только в 2020 году будет направлено порядка 400 миллионов рублей на 87 школ. Эти средства позволят создать современные условия для обучения учащихся, как в городе, так и в сельской местности, - говорит губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
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По данным регионального министерства образования и науки, средства на проведение ремонтных работ в следующем году направят в 21 муниципалитет. В их числе 12 учреждений, расположенные в городе Ульяновске. Так, на капремонт гимназии № 30 предусмотрено порядка 46 миллионов рублей.

- В следующем году нашему учреждению исполнится 50 лет, но крупных ремонтных работ в нем не проводилось. В следующем году гимназии выделяется финансирование на капитальный ремонт здания. Мы планируем, полностью заменить электропроводку, трубы, отремонтируем спортивный и актовый залы, а также нужно привести в нормативное состояние прилегающую территорию. Очень надеемся, что в будущем году, благодаря вложенным средствам, появится современный стадион, - говорит директор гимназии № 30 города Ульяновска Наталья Чирковская.

В 2020 году продолжится строительство социальных объектов. Средства предусмотрены на возведение школы в рабочем поселке Тереньга, приобретение оборудования в строящейся школе в микрорайоне "Центральный" Заволжского района Ульяновска, а также на строительство детских садов. Важным направлением остается вопрос доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках нацпроекта "Демография".

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- Мы постепенно обновляем инфраструктуру дошкольного образования путем строительства новых детских садов, а также ремонта и модернизации действующих. Буквально за десять лет нам удалось сдать 15 новых детсадов, возвратить в действующую сеть и капитально отремонтировать около 70 дошкольных учреждений, тем самым мы создали более 16 тысяч новых мест для дошкольников. Особое внимание мы уделяем созданию групп раннего возраста. В настоящее время ведется строительство еще четырех детских садов, которые примут первых ребятишек уже в следующем году. В соответствии с требованиями времени изменятся также и содержание образовательных программ, - говорит министр образования и науки Наталья Семенова.

В 2020 году начнется строительство двух детских садов на 240 мест в городе Ульяновске и на 55 мест в селе Сосновка Карсунского района Ульяновской области. Кроме того, будет выкуплено еще одно помещение в микрорайоне "Новая жизнь" Засвияжского района Ульяновска, где разместится детский сад нового формата на 100 мест, он расположится на первом этаже жилого дома.

Билдинг-сад  - проект по открытию дошкольных учреждений на первых этажах многоэтажных домов в новых микрорайонах. Первый подобный детский сад был открыт этим летом министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. Она привела Ульяновск в пример, отметив, что реализованный проект очень удобен для жителей. Он предусматривает в условиях плотной жилой застройки и недостатка свободных земельных участков под строительство новых детских садов, создавать дошкольные объекты на базе встроенных нежилых помещений в домах-новостройках.

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