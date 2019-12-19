В Ульяновской области появятся 42 центра "Точка роста"

В 2020 году в Ульяновской области создадут 42 образовательных центров цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста".

Такая работа проводится в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Сельские учреждения становятся базовыми центрами технологического образования, инициаторами муниципальных мероприятий лидерской, творческой, технической направленности.

Стоит отметить, что Ульяновская область приняла участие в самом первом конкурсном отборе, объявленном в 2018 году министерством просвещения РФ в рамках национального проекта "Образование". Это помогло привлечь из федерального бюджета более 44 миллионов рублей, они были направлены на создание центров "Точка роста".

- Первый результат достигнут, мы в числе первых регионов России открыли центры в 29 сельских школах. В 2020 будет создано дополнительно 42 центра, в 2021 - еще 75, а в 2022 году их общее число превысит 200 учреждений. Таким образом, более 70 процентов сельских и городских школ будут обеспечены новыми технологиями обучения, - говорит губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Создание центров решает задачу внедрения новых образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации и вовлеченности в образовательный процесс.

- Нам удалось создать в каждом муниципалитете "Точки роста". А в ряде районов мы открыли сразу несколько таких центров. Например, в Мелекесском районе "Точками роста" стали три школы, а в Барышском, Вешкаймском, Новомалыклинском и Чердаклинском - по две. Их смогут посещать ученики со всего района, - пояснила министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова. - По поручению главы региона на базе центров планируется проводить занятия по киберспорту. Это позволит большему количеству ребят освоить новые компетенции, которые востребованы современной экономикой.

Одно из таких учреждений заработало на базе Октябрьского сельского лицея Чердаклинского района. На его создание из федерального и регионального бюджетов выделено свыше полутора миллионов рублей, средства направлены на закупку высокотехнологичного оборудования. На площадке реализованы общеобразовательные программы с обновленным содержанием и материально-технической базой, проводятся занятия по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной деятельности, социокультурные мероприятия. Школьники учатся моделировать и претворять свои задумки в жизнь с помощью 3D-принтера, управлять квадрокоптерами.

- Мы получили уникальное оборудование, это шаг вперед. Обучение начинается уже с начальной школы. Думаю, мы постепенно придем к тому, что ребята смогут с малых лет изучать основы робототехники и виртуальной реальности, - говорит директор Октябрьского сельского лицея Елена Игонина.

Значимость реализации проекта отметили и учащиеся лицея.

-Я очень рада, что в нашем лицее открыли "Точку роста". Оборудование помогает нам в подготовке к олимпиадам, мы являемся неоднократными призерами и победителями областной олимпиады, удалось выступить и на всероссийском уровне, - говорит ученица 11-го класса Октябрьского сельского лицея Юлия Таралина.

"Точки роста" помогают школьникам реализовывать свои таланты и повышают интерес к точным наукам.

- Робототехника дает возможность познать основы инженерии. А те, кто интересуется управлением беспилотников, обязательно будет заниматься с дронами. В этом месте можно работать и обучаться в удовольствие, - признался ученик 9-го класса Октябрьского сельского лицея Константин Самойлов.