В Ульяновской области появится новый технопарк "Кванториум"

В этом году Ульяновская область включилась в реализацию проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Он направлен на развитие региональной системы дополнительного образования и предусматривает создание регионального модельного центра и 24 муниципальных опорных центров, внедрение навигатора как единой информационной платформы дополнительного образования. Проект также направлен на создание системы профессионального самоопределения детей в выборе будущей профессии.

Как отметила министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова, на 2020 год запланирована реализация нескольких проектов в рамках этого направления. Это создание ключевого центра дополнительного образования "Дом научной каллоборации" и центра цифрового обучения "ИТ-куб" на базе УлГУ. Также будет расширена сеть детских технопарков "Кванториум". Новое учреждение планируется открыть на базе Димитровградского технического колледжа в сентябре 2020 года. Там будет реализовано шесть направлений, соответствующих приоритетам технологического развития России: "Автоквантум", "Промдизайнквантум", "IT-квантум", "Промробоквантум", "Биоквантум", "Дополненная и виртуальная реальность (VR/AR)". В детском технопарке предполагается создать до 800 бюджетных мест в год.

- Это будет инновационная площадка для детей по получению дополнительных навыков. Уверен, учреждение будет очень востребовано среди подрастающего поколения. Нам нужны грамотные специалисты в технической сфере. Новые знания помогут в научной и IT- деятельности, познакомят с разработкой роботов. Это дополнительная подготовка перед поступлением в колледжи и вузы, - говорит директор образовательной организации Владимир Кологреев.

В регионе также будут обновляться спортивные залы в сельских школах. Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Ульяновской области, с 2014 года ремонт проведен в 159 учебных заведениях во всех муниципальных районах. Из них ремонт спортивных залов сделан в 63 школах, строительство открытых спортивных сооружений - в 57, перепрофилированы аудитории для занятий физкультурой и спортом в десяти школах, еще в 77 открыты спортивные клубы.

Как отметила Министр образования и науки Наталья Семенова, одной из главных задач было создать безопасный и современный спортивный зал. В селе им пользуются не только школьники, но и все жители.

В 2019 году в регионе отремонтировали шесть спортивных залов, расположенных в сельской местности. В них заменили освещение и полы, установили мягкие стеновые протекторы, проведен косметический ремонт стен и потолков, закуплено инжиниринговое и спортивное оборудование, а также мебель в раздевалки, отремонтированы и обустроены санузлы в душевых комнатах.

Компетентно

Наталья Семенова, министр образования и науки Ульяновской области:

- Потребность в спортивной инфраструктуре возрастает с каждым годом. Ежегодно на эти цели из областного бюджета выделяются значительные средства. В этом году в рамках федеральной программы средства на ремонт спортивных залов получили школы Ульяновского, Майнского, Кузоватовского, Сурского, Мелекесского и Николаевского районов. Каждому учреждению было направлено по полтора миллиона рублей. Дополнительно были выделены денежные средства на развитие школьного клубного спортивного движения, перепрофилирование имеющихся аудиторий для занятий физкультурой и спортом и оснащение инвентарем открытых сооружений. В 2020 году эта программа будет продолжена.